2024.05.18 11:30

airBaltic назвала самые популярные маршруты из Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
„airBaltic“
„airBaltic“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Компания airBaltic рассказала, какие маршруты из Вильнюса в июне этого года пользуются наибольшей популярностью: это Мюнхен, Дубровник и Ницца, пишет портал madeinvilnius.lt.

Самолеты airBaltic летают из Вильнюса в Мюнхен 6 раз в неделю, два раза в неделю летают в Дубровник и два раза - в Ниццу. В числе популярных маршрутов - Пальма-де-Майорка, Таллин, Париж и Краков. В этом году пассажиры больше всего интересуются направлениями, которые дают возможность сочетать культурный опыт, развлечение и бизнес.

Напомним, что с мая 2024 года самолеты airBaltic из Вильнюса начали летать в Краков, Гамбург и Лиссабон. Планируется открыть прямое сообщение с Осло и Амстердамом (из Паланги). Кроме того, авиакомпания намерена увеличить число рейсов из Вильнюса в Мюнхен, Париж, Таллин, а из Паланги - в Ригу.

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