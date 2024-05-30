Air Baltic будет летать из Паланги в Амстердам

„Это дополнение значительно улучшает сообщение с Западной Литвой, куда через Амстердам можно летать более чем по 100 направлениям. Этот маршрут также будет иметь важное значение для привлечения новых посетителей в прекрасный регион Западной Литвы. Новый маршрут также подтверждает наше прекрасное сотрудничество с Литовскими аэропортами и Клайпедским регионом“, - цитируется в сообщении вице-президент по развитию сети Air Baltic Мантас Врубляускас.