2024.05.30 10:18

Air Baltic будет летать из Паланги в Амстердам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Амстердам
Амстердам
ФОТО: Unsplash

Латвийская авиакомпания Air Baltic объявляет о новом прямом рейсе – она ​​ два раза в неделю будет доставлять пассажиров из Паланги в столицу Нидерландов Амстердам.

„Это дополнение значительно улучшает сообщение с Западной Литвой, куда через Амстердам можно летать более чем по 100 направлениям. Этот маршрут также будет иметь важное значение для привлечения новых посетителей в прекрасный регион Западной Литвы. Новый маршрут также подтверждает наше прекрасное сотрудничество с Литовскими аэропортами и Клайпедским регионом“, - цитируется в сообщении вице-президент по развитию сети Air Baltic Мантас Врубляускас.

Всего в этом году эта авиакомпания соединяет Литву с 19 направлениями и продолжает базировать два самолета в Вильнюсе. Отмечается, что на всех рейсах пассажиры могут выбрать один из двух классов обслуживания – эконом и бизнес.

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