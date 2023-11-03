Аэропорт "Рига" планирует построить новый терминал за 167 млн евро

К участию в конкурсе на право строительства нового терминала аэропорта "Рига" приглашаются местные и зарубежные строительные компании или их ассоциации. Кандидаты должны иметь минимальный годовой чистый оборот не менее 60 миллионов евро в течение трех предыдущих лет и должны быть в состоянии продемонстрировать стабильные показатели финансово-экономической деятельности.

Требования предъявляются и к опыту строительства – претенденты должны будут доказать, что они, как основные исполнители контракта, смогли за последние годы построить определенный объем строительства на объектах аналогичного типа.

Фирмы также должны иметь опыт застройщика в строительстве или реконструкции дорог, улиц, площадей и мостов, опыт работы с информационной моделью здания (BIM) и возможность привлечения команды квалифицированных и опытных специалистов, которые возьмут на себя ответственность за руководство всеми строительными работами. Процессы также будут оценены.