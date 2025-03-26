Achema планирует временно приостановить производство аммиака

По словам главы компании Аудроне Куските, в Европе сектор производства удобрений сейчас сталкивается с большими вызовами.

„Производители третьих стран, конкурирующие с европейскими производителями, имеют превосходство – доступ к дешевому газу, плюс они не должны придерживаться жестких требований в сфере охраны природы и платить за разрешения на загрязнение. Импорт удобрений из третьих стран вырос в несколько раз, сейчас европейский рынок интересен не только для африканских, но и для российских производителей.