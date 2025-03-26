Achema планирует временно приостановить производство аммиака

По словам главы компании Аудроне Куските, в Европе сектор производства удобрений сейчас сталкивается с большими вызовами.
„Производители третьих стран, конкурирующие с европейскими производителями, имеют превосходство – доступ к дешевому газу, плюс они не должны придерживаться жестких требований в сфере охраны природы и платить за разрешения на загрязнение. Импорт удобрений из третьих стран вырос в несколько раз, сейчас европейский рынок интересен не только для африканских, но и для российских производителей.
Европейские производители работают по европейским требованиям (...), поэтому расходы у них намного больше. Мы видим, что крупные поставщики один за другим снижают масштабы производства аммиачных удобрений. Беспокойство вызывает то, что из-за снижения масштабов производства в Европе, ЕС становится полностью зависимым от поставщиков третьих стран, а это может серьезно сказаться не только на секторе удобрений, но и на секторе продуктов питания“, - сказала Куските.
Еврокомиссия предложила даже ввести квоты на импорт и тарифы на продукцию из России. Эти поправки вступят в силу с 1 июля 2025 года, надеются, что в результате появятся более благоприятные условия для работы европейских производителей.
По нынешним прогнозам, Achema планирует возобновить производство аммиака в III квартале.