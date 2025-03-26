2025.03.26 11:35

Achema планирует временно приостановить производство аммиака

 
ru.DELFI.lt
Achema
Achema
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Поскольку в Европе колеблются цены на природный газ и на рынок поступает дешевая продукция из третьих стран, компания Achema с 15 мая планирует временно приостановить производство аммиака.

По словам главы компании Аудроне Куските, в Европе сектор производства удобрений сейчас сталкивается с большими вызовами.

„Производители третьих стран, конкурирующие с европейскими производителями, имеют превосходство – доступ к дешевому газу, плюс они не должны придерживаться жестких требований в сфере охраны природы и платить за разрешения на загрязнение. Импорт удобрений из третьих стран вырос в несколько раз, сейчас европейский рынок интересен не только для африканских, но и для российских производителей.

Европейские производители работают по европейским требованиям (...), поэтому расходы у них намного больше. Мы видим, что крупные поставщики один за другим снижают масштабы производства аммиачных удобрений. Беспокойство вызывает то, что из-за снижения масштабов производства в Европе, ЕС становится полностью зависимым от поставщиков третьих стран, а это может серьезно сказаться не только на секторе удобрений, но и на секторе продуктов питания“, - сказала Куските.

Еврокомиссия предложила даже ввести квоты на импорт и тарифы на продукцию из России. Эти поправки вступят в силу с 1 июля 2025 года, надеются, что в результате появятся более благоприятные условия для работы европейских производителей.

По нынешним прогнозам, Achema планирует возобновить производство аммиака в III квартале.

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