80 евро за шиномонтаж – новая реальность в Литве: где эта услуга будет дешевле

С 1 апреля можно ездить на летних шинах, однако обязательно шины менять должны только те, кто ездит на шипованой резине (до 10 апреля). Что касается зимней, никто за ее использование не наказывает.

Сколько стоит услуга в Литве?

В Вильнюсе цены от 30 до 80 евро. Цена зависит от размера шин, например, замена шин R16 дешевле.

В Каунасе цены такие же, как в столице - от 30 до 80 евро.

В Клайпеде цены начинаются от 40 евро и до 70-80 евро.

В Паневежисе и в Шяуляй цены от 25 до 50 евро, но самый дорогой вариант был 100 евро.

В Алитусе автомобиль „переобуют“ за 35-45 евро, в Кедайняй – в среднем 20-50 евро, в Мариямполе – 30-70 евро.