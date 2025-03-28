80 евро за шиномонтаж – новая реальность в Литве: где эта услуга будет дешевле

С 1 апреля можно ездить на летних шинах, однако обязательно шины менять должны только те, кто ездит на шипованой резине (до 10 апреля). Что касается зимней, никто за ее использование не наказывает.
Сколько стоит услуга в Литве?
В Вильнюсе цены от 30 до 80 евро. Цена зависит от размера шин, например, замена шин R16 дешевле.
В Каунасе цены такие же, как в столице - от 30 до 80 евро.
В Клайпеде цены начинаются от 40 евро и до 70-80 евро.
В Паневежисе и в Шяуляй цены от 25 до 50 евро, но самый дорогой вариант был 100 евро.
В Алитусе автомобиль „переобуют“ за 35-45 евро, в Кедайняй – в среднем 20-50 евро, в Мариямполе – 30-70 евро.
Во всех автосервисах указали, что цена зависит от размера шин, поэтому больше платят те, у кого они большего размера. По словам мастеров, литовцы на лето ставят шины R17-R18 размера.
Департамент охраны природы напоминает, что штраф за выбрасывание шин в неположенном месте физическим лицам составляет 30-90 евро. Если выбрасывают много шин и наносят ущерб природе, то штраф будет до 4300 евро. Штраф юридическим лицам от 300 до 6000 евро.
Старые шины можно оставить в автосервисе и в месте, где вы покупали новые.