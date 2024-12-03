750 000 потребителей переплачивают за электричество – на какую цену ориентироваться

Delfi интересовался у независимых поставщиков, на какие цены стоит рассчитывать, некоторые компании уже информируют клиентов о переменах, которые ждут с Нового года.
Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) отмечает, что в начале ноября 1,24 млн. клиентов пользовались услугами независимых поставщиков, 205 000 из них подписали планы с изменяющимися тарифами. Из 1,04 млн. жителей, которые зафиксировали цены, 750 000 переплачивают за электричество.
„Это те, кто платить больше 26 центов за кВт/ч“, – сказал глава ГСРЭ Ренатас Поцюс.
Всего 27% потребителей с фиксированным планом платят меньше 25 центов:
„По данным службы, больше 200 000 потребителей платит больше 29 центов за кВт/ч, а 550 000 - от 25 до 29 центов.
На деле, сейчас независимые поставщики предлагают цену ниже 25 центов. Потребители, особенно те, которые платят больше 29 центов, должны обратиться к поставщику и снизить цену“, – сказал Поцюс.
Пресс-секретарь Ignitis grupė Лаура Беганскене 22 ноября сказала, что самый низкий тариф в Ignitis - 21,8 цента (план будет действовать с января).
„План действует, если подписать договор на 20 месяцев. надо платить абонентскую плату. Клиентам поставляют „зеленое“ электричество“, – сказала она.
Если речь идет о фиксации на 12 месяцев, то при расходе 200 кВт/ч в месяц цена составляет 22,9 цента.Компания обновляет предложения каждый месяц.
Представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас сказал, что большая часть клиентов компании значительно снизила цены еще год назад.
„Тех, кто ничего не предпринял, немного. Это отдельные клиенты платят больше 29 центов, но они потребляют немного электричества. Конечно, есть пассивные клиенты, у которых нет времени и желания следить за изменениями на рынке“, – сказал Каваляускас.
По его словам, самый дешевый план, который начал действовать с 1 декабря с фиксацией на 9 месяцев, был по цене 20,78 центов за кВт/ч плюс 3 евро абонентская плата.
Представитель Enefit Аугустас Юнявичюс сказал, что сейчас самый дешевый план в их компании - план с фиксацией цены на 10 месяцев - 22,39 цента плюс абонентская плата в размере 2 евро.
Представитель Enefit сказал, что цены очень разные и зависят от времени заключения договоров. Есть клиенты, которые платят по 17 центов за кВт/ч. Сейчас предлагается цена 22-23 цента.
По данным Литовского агентства энергетики на 3 декабря: три частных поставщика предлагают фиксированные договоры на 12 месяцев по цене 23,5-25,6 центов, на 24 месяца – 24-26 центов.
Представитель Enefit сказал, что условия на рынке сейчас достаточно стабильные, колебания цен небольшие, поэтому у потребителей, которые довольны договорами, нет потребности менять договор.
Представитель Ignitis сказала, что призывала клиентов менять договоры в феврале 2023 года, когда цены снизились. Тем, кто это не сделал, в июне 2023 года компания снизила их сама.
Представитель Ignitis напомнила, что все клиенты компании могут менять договоры в любое время бесплатно.
Поцюс напомнил, что жителям стоит быть активнее, тем более, что изменение договора ничего не стоит..