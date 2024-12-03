750 000 потребителей переплачивают за электричество – на какую цену ориентироваться

„По данным службы, больше 200 000 потребителей платит больше 29 центов за кВт/ч, а 550 000 - от 25 до 29 центов.

„Это те, кто платить больше 26 центов за кВт/ч“, – сказал глава ГСРЭ Ренатас Поцюс.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) отмечает, что в начале ноября 1,24 млн. клиентов пользовались услугами независимых поставщиков, 205 000 из них подписали планы с изменяющимися тарифами. Из 1,04 млн. жителей, которые зафиксировали цены, 750 000 переплачивают за электричество.

Delfi интересовался у независимых поставщиков, на какие цены стоит рассчитывать, некоторые компании уже информируют клиентов о переменах, которые ждут с Нового года.

Представитель Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас сказал, что большая часть клиентов компании значительно снизила цены еще год назад.

Если речь идет о фиксации на 12 месяцев, то при расходе 200 кВт/ч в месяц цена составляет 22,9 цента.Компания обновляет предложения каждый месяц.

„План действует, если подписать договор на 20 месяцев. надо платить абонентскую плату. Клиентам поставляют „зеленое“ электричество“, – сказала она.

Пресс-секретарь Ignitis grupė Лаура Беганскене 22 ноября сказала, что самый низкий тариф в Ignitis - 21,8 цента (план будет действовать с января).

На деле, сейчас независимые поставщики предлагают цену ниже 25 центов. Потребители, особенно те, которые платят больше 29 центов, должны обратиться к поставщику и снизить цену“, – сказал Поцюс.

„Тех, кто ничего не предпринял, немного. Это отдельные клиенты платят больше 29 центов, но они потребляют немного электричества. Конечно, есть пассивные клиенты, у которых нет времени и желания следить за изменениями на рынке“, – сказал Каваляускас.

По его словам, самый дешевый план, который начал действовать с 1 декабря с фиксацией на 9 месяцев, был по цене 20,78 центов за кВт/ч плюс 3 евро абонентская плата.

Представитель Enefit Аугустас Юнявичюс сказал, что сейчас самый дешевый план в их компании - план с фиксацией цены на 10 месяцев - 22,39 цента плюс абонентская плата в размере 2 евро.