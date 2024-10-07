571 евро за полет на куске металлолома: пассажирку потряс опыт путешествия с AirBaltic

Вылет был отложен. „Мы должны были вылететь в 7.05 ч., но в 7.25 ч. получили эл. письмо, в котором было сказано, что самолет задержится, вылет перенесен на 7.45 ч. Вылетели мы в 8.30 ч.“, - рассказала женщина.

„Я летела в Испанию, билеты дорогие“, – рассказала Зане. За билет в одну сторону она заплатила 571 евро. „Я знала, что будет дорого, но удивила не цена...“ Полет осуществляла компания Avion Express, пассажиры должны были лететь на Airbus A319.

Самолет ей показался куском металлолома, а поведение экипажа было неприятным. Как случилось, что за такие деньги пришлось лететь на отжившем свой срок самолете, мало того, стюарды обвинили пассажирку в том, что она что-то не заплатила? Ситуацию прокомментировала и компания AirBaltic.

Когда она взошла на борт, поняла, что это какой-то металлолом, самолету явно было не 15, а не меньше 30 лет.

Кресло было маленькое, и места под ним не хватало даже для ног.

Это очень огорчило Зане, поскольку за неделю до полета она перенесла операцию, у нее болели ноги. Небольшую сумку она положила под сидение, а рюкзак размером 55 x 40 x 23 см - на полку. „При мне был такой багаж, какой допустим, я за него заплатила“, - утверждала женщина.