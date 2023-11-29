29 млн евро - выделено Государственной инспекцией Литвы на поддержку граждан

Сообщается, что поддержку, как и в прошлом году, между собой разделили почти 23 тыс. получателей поддержки, деятелей искусства, политических партий, профсоюзов и объединений.

В прошлом году на поддержку 484 тыс. граждан было выделено почти 27,6 млн евро.

ГНИ отмечает, что в этом году не удалось выполнить около 8,7 тыс. заявлений граждан, поскольку в заявлениях были указаны юридические лица, у которых больше не было права на получение части подоходного налога.