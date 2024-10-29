21 млн евро на зарядные станции: ЛАЭ предлагает помощь владельцам электромобилей

„Жители Литвы все чаще выбирают электромобили, поэтому важно иметь возможность удобно их заряжать и позаботиться об этом заранее, используя государственную поддержку. Зарядка электромобиля дома экономит не только время, но и деньги, ведь зарядка аккумулятора электромобиля мощностью 40 кВтч на общественных станциях обойдется примерно в 15-19 евро, а зарядка дома по ночному тарифу на электроэнергию составит всего 9 евро“, - говорит директор Литовского агентства энергетики Агне Багочюте.
Подчеркивается, что, воспользовавшись государственной поддержкой, в Литве уже установлено более 2,4 тыс. частных зарядных станций и выплачено 1,62 млн евро, а согласно поступившим заявкам уже выделено финансирование в размере 5,1 млн евро на установку более 7 тыс. точек.
Заявления могут подать физические лица, владеющие недвижимым имуществом, арендующие его или использующие его на иных законных основаниях. Такая возможность предоставляется также жителям, осуществляющим экономическую деятельность, но они должны соответствовать требованиям незначительной помощи, подчеркивается в сообщении.