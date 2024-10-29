21 млн евро на зарядные станции: ЛАЭ предлагает помощь владельцам электромобилей

„Жители Литвы все чаще выбирают электромобили, поэтому важно иметь возможность удобно их заряжать и позаботиться об этом заранее, используя государственную поддержку. Зарядка электромобиля дома экономит не только время, но и деньги, ведь зарядка аккумулятора электромобиля мощностью 40 кВтч на общественных станциях обойдется примерно в 15-19 евро, а зарядка дома по ночному тарифу на электроэнергию составит всего 9 евро“, - говорит директор Литовского агентства энергетики Агне Багочюте.