2024 год принес Литве престижные рейтинги и растущие туристические потоки

„Такие рейтинги еще раз подтверждают, что нашей стране есть что предложить даже самым требовательным путешественникам. Эти достижения являются результатом целенаправленной работы всего туристического сообщества и доказательством того, что мы движемся в правильном направлении“, - говорит руководитель агентства Ольга Гончарова.

Подсчитано, что за первые 11 месяцев прошлого года Литву посетили почти 1,4 млн иностранных туристов – на 6 проц. больше, чем годом ранее. По сравнению с допандемическим 2019 годом было достигнуто восстановление на 75 проц., тогда как в 2023 году этот показатель составил 70 проц.

Больше всего туристов прибыло из Польши (138 тыс.), Германии (126 тыс.) и Латвии (106 тыс.).

„Мы особенно рады растущим туристическим потокам с новых рынков – Нидерландов (+141 проц.), Бельгии (+115 проц.) и США (+29 проц.). Это говорит о том, что наша работа на этих рынках дает ощутимые результаты“, - подчеркивает О. Гончарова.