2024 год принес Литве престижные рейтинги и растущие туристические потоки

По данным агентства, в прошлом году Lonely Planet, один из крупнейших издателей путеводителей, объявил Литву вторым лучшим туристическим направлением в мире и лучшим в Европе в 2025 году.
Значительное достижение зафиксировано и в области гастрономии – престижный гид Мишлен наградил четыре ресторана страны звездами, которые признаны знаком качества во всем мире, четыре – знаком Bib Gourmand, один – зеленой звездой Мишлен и еще один 26 включены в список рекомендуемых ресторанов.
„Такие рейтинги еще раз подтверждают, что нашей стране есть что предложить даже самым требовательным путешественникам. Эти достижения являются результатом целенаправленной работы всего туристического сообщества и доказательством того, что мы движемся в правильном направлении“, - говорит руководитель агентства Ольга Гончарова.
Подсчитано, что за первые 11 месяцев прошлого года Литву посетили почти 1,4 млн иностранных туристов – на 6 проц. больше, чем годом ранее. По сравнению с допандемическим 2019 годом было достигнуто восстановление на 75 проц., тогда как в 2023 году этот показатель составил 70 проц.
Больше всего туристов прибыло из Польши (138 тыс.), Германии (126 тыс.) и Латвии (106 тыс.).
„Мы особенно рады растущим туристическим потокам с новых рынков – Нидерландов (+141 проц.), Бельгии (+115 проц.) и США (+29 проц.). Это говорит о том, что наша работа на этих рынках дает ощутимые результаты“, - подчеркивает О. Гончарова.
По предварительным данным Государственного агентства данных, за 11 месяцев 2024 года в литовских заведениях размещения остановились почти 2,5 млн внутренних туристов. Это на 1 проц. больше, чем за тот же период 2023 года, когда это число достигло 2,43 млн.
Последние данные ОУ Keliauk Lietuvoje показывают, что около 71 проц. жителей Литвы хотя бы раз в течение прошлого года путешествовали по стране с ночевкой. Две трети жителей также предпочитают проводить свой продолжительный ежегодный отпуск в Литве.
Согласно исследованию, самыми популярными занятиями во время путешествий остаются отдых на природе и посещение природных объектов – оба варианта выбирают по 43 проц. путешественников. Также популярны заведения общественного питания (40 проц.) и посещение культурных объектов, таких как музеи, замки и усадьбы (30 проц.).