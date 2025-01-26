150-летие Чюрлениса: художественные решения для вильнюсского аэропорта

„В аэропорту пока нет никаких физических признаков. В настоящее время вся информация о символическом годе М. К. Чюрлениса размещена на сайте Вильнюсского аэропорта, там есть специальная страница“, — сообщил BNS представитель Литовских аэропортов по связям с общественностью Тадас Василяускас.

„Насколько мне известно, правительство также планирует снять на видео один из концертов в Вильнюсском аэропорту в конце января и позже будет транслировать на LRT. Пока что планов на начало года очень много, а позже мы, вероятно, обсудим определенные художественные решения“, — сказал он.

Все желающие смогут посмотреть этот концерт по национальному телевидению в марте.