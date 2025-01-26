150-летие Чюрлениса: художественные решения для вильнюсского аэропорта

„В аэропорту пока нет никаких физических признаков. В настоящее время вся информация о символическом годе М. К. Чюрлениса размещена на сайте Вильнюсского аэропорта, там есть специальная страница“, — сообщил BNS представитель Литовских аэропортов по связям с общественностью Тадас Василяускас.
„Насколько мне известно, правительство также планирует снять на видео один из концертов в Вильнюсском аэропорту в конце января и позже будет транслировать на LRT. Пока что планов на начало года очень много, а позже мы, вероятно, обсудим определенные художественные решения“, — сказал он.
Все желающие смогут посмотреть этот концерт по национальному телевидению в марте.
По информации правительства, в Вильнюсском аэропорту посетители смогут познакомиться с М. К. Чюрленисом в разных формах — через картины, музыкальные произведения и современные интерпретации его творчества как внутри, так и снаружи здания.
„В юбилейный год М. К. Чюрлениса в Вильнюсском аэропорту будут реализованы как физические, так и цифровые интеграции и другие художественные решения, которые будут направлены на раскрытие творчества и личности Чюрлениса“, — сообщили BNS в департаменте коммуникаций правительства. – Это различные интеграции в экстерьере, интерьере, цифровые решения и другие объекты, отражающие творчество художника.
В настоящее время ведутся подготовительные работы, и разрабатывается проект плана конкретных мероприятий по увековечению имени художника, проводится межведомственное согласование плана.
„Большинство вышеупомянутых мероприятий запланированы для нового терминала. Цель будет заключаться в том, чтобы памятные знаки М. К. Чюрлениса сопровождали посетителей на протяжении всего пребывания в аэропорту — от прибытия до отправления“, — сообщили в департаменте.
В ноябре прошлого года правительство приняло решение присвоить Вильнюсскому аэропорту символическое имя композитора и художника Микалоюса Константинаса Чюрлениса сроком на пять лет, начиная с 2025 года, с целью распространения и продолжения его творческого наследия, а также в ознаменование 150-летней годовщины со дня рождения художника.
Официальное наименование Вильнюсского международного аэропорта, а также коды и аббревиатуры международных организаций, присвоенные ему в правовых актах, договорах, регистрах и информационных системах, не будут изменены.
Министерство транспорта и коммуникаций не одобрило полную смену названия, поскольку, по его словам, это потребовало бы административных и значительных финансовых ресурсов, а также вызвало бы путаницу у пассажиров, ищущих направление своего рейса.
В ознаменование 150-летия со дня рождения М. К. Чюрлениса подготовлена программа мероприятий на этот год, включающая проекты по увековечению памяти, различные мероприятия, посвященные художнику, выставки, концерты, образовательные инициативы, книгоиздание и научные исследования, проводимые по инициативам общественности и регионов.
Литовский художник, композитор и деятель культуры М. К. Чюрленис родился 22 сентября 1875 года в Сянойи Варене. Он умер 10 апреля 1911 года недалеко от Варшавы и был похоронен на кладбище Расу в Вильнюсе.
М. К. Чюрленис считается самым известным художником страны, создавшим ряд живописных и графических произведений. Его музыкальное наследие включает симфоническую, хоровую и фортепианную музыку, а также произведения для струнных ансамблей и органа.