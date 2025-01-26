2025.01.26 16:09

150-летие Чюрлениса: художественные решения для вильнюсского аэропорта

 
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Naujojo Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo statybų pabaiga ir LTOU strategijos pristatymas
Naujojo Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo statybų pabaiga ir LTOU strategijos pristatymas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

С января Вильнюсский аэропорт временно носит имя композитора и художника Микалоюса Константинаса Чюрлениса, но никаких знаков, указывающих на это пока не видно. Правительство обещает представить художественные решения позже, пишет портал MadeinVilnius.

„В аэропорту пока нет никаких физических признаков. В настоящее время вся информация о символическом годе М. К. Чюрлениса размещена на сайте Вильнюсского аэропорта, там есть специальная страница“, — сообщил BNS представитель Литовских аэропортов по связям с общественностью Тадас Василяускас.

„Насколько мне известно, правительство также планирует снять на видео один из концертов в Вильнюсском аэропорту в конце января и позже будет транслировать на LRT. Пока что планов на начало года очень много, а позже мы, вероятно, обсудим определенные художественные решения“, — сказал он.

Все желающие смогут посмотреть этот концерт по национальному телевидению в марте.

По информации правительства, в Вильнюсском аэропорту посетители смогут познакомиться с М. К. Чюрленисом в разных формах — через картины, музыкальные произведения и современные интерпретации его творчества как внутри, так и снаружи здания.

„В юбилейный год М. К. Чюрлениса в Вильнюсском аэропорту будут реализованы как физические, так и цифровые интеграции и другие художественные решения, которые будут направлены на раскрытие творчества и личности Чюрлениса“, — сообщили BNS в департаменте коммуникаций правительства. – Это различные интеграции в экстерьере, интерьере, цифровые решения и другие объекты, отражающие творчество художника.

В настоящее время ведутся подготовительные работы, и разрабатывается проект плана конкретных мероприятий по увековечению имени художника, проводится межведомственное согласование плана.

„Большинство вышеупомянутых мероприятий запланированы для нового терминала. Цель будет заключаться в том, чтобы памятные знаки М. К. Чюрлениса сопровождали посетителей на протяжении всего пребывания в аэропорту — от прибытия до отправления“, — сообщили в департаменте.

В ноябре прошлого года правительство приняло решение присвоить Вильнюсскому аэропорту символическое имя композитора и художника Микалоюса Константинаса Чюрлениса сроком на пять лет, начиная с 2025 года, с целью распространения и продолжения его творческого наследия, а также в ознаменование 150-летней годовщины со дня рождения художника.

Официальное наименование Вильнюсского международного аэропорта, а также коды и аббревиатуры международных организаций, присвоенные ему в правовых актах, договорах, регистрах и информационных системах, не будут изменены.

Министерство транспорта и коммуникаций не одобрило полную смену названия, поскольку, по его словам, это потребовало бы административных и значительных финансовых ресурсов, а также вызвало бы путаницу у пассажиров, ищущих направление своего рейса.

В ознаменование 150-летия со дня рождения М. К. Чюрлениса подготовлена ​​программа мероприятий на этот год, включающая проекты по увековечению памяти, различные мероприятия, посвященные художнику, выставки, концерты, образовательные инициативы, книгоиздание и научные исследования, проводимые по инициативам общественности и регионов.

Литовский художник, композитор и деятель культуры М. К. Чюрленис родился 22 сентября 1875 года в Сянойи Варене. Он умер 10 апреля 1911 года недалеко от Варшавы и был похоронен на кладбище Расу в Вильнюсе.

М. К. Чюрленис считается самым известным художником страны, создавшим ряд живописных и графических произведений. Его музыкальное наследие включает симфоническую, хоровую и фортепианную музыку, а также произведения для струнных ансамблей и органа.

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