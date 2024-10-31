2024.10.31 11:03

100 дней до независимости от энергосистемы России: в Вильнюсе открыли символические часы

 
ru.DELFI.lt
ELTA

В четверг премьер-министр Ингрида Шимоните и министр энергетики Дайнюс Крейвис открыли в Вильнюсе часы, которые будут отсчитывать 100 дней до 8 февраля 2025 года, когда произойдет синхронизация стран Балтии с электросетями западных стран и фактического выхода из общего соглашения об электроэнергетической системе стран Балтии, России и Беларуси (БРЭЛЛ).

Как подчеркнула премьер-министр, подготовительная работа по выходу Литвы из российской системы практически завершена, а оставшиеся 100 дней – это всего лишь соблюдение условий соглашения.

„Мы достигли цели гораздо быстрее, чем думали одно время“, – заявила И. Шимоните журналистам в четверг на открытии часов в Музее энергетики и техники.

ELTA напоминает, что политические лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, а также операторы системы передачи электроэнергии этих стран договорились о выходе из российской системы IPS/UPS, так называемого кольца BRELL, в феврале 2025 года.

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