100 дней до независимости от энергосистемы России: в Вильнюсе открыли символические часы

Как подчеркнула премьер-министр, подготовительная работа по выходу Литвы из российской системы практически завершена, а оставшиеся 100 дней – это всего лишь соблюдение условий соглашения.
„Мы достигли цели гораздо быстрее, чем думали одно время“, – заявила И. Шимоните журналистам в четверг на открытии часов в Музее энергетики и техники.
ELTA напоминает, что политические лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, а также операторы системы передачи электроэнергии этих стран договорились о выходе из российской системы IPS/UPS, так называемого кольца BRELL, в феврале 2025 года.