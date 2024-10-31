100 дней до независимости от энергосистемы России: в Вильнюсе открыли символические часы

В четверг премьер-министр Ингрида Шимоните и министр энергетики Дайнюс Крейвис открыли в Вильнюсе часы, которые будут отсчитывать 100 дней до 8 февраля 2025 года, когда произойдет синхронизация стран Балтии с электросетями западных стран и фактического выхода из общего соглашения об электроэнергетической системе стран Балтии, России и Беларуси (БРЭЛЛ).