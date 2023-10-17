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Cаммит НАТО в Вильнюсе
Бизнес
Бизнес
В столичном районе Лепкальнис построят автобусный парк
Бизнес
Странное происшествие на железной дороге: поезд остановился и больше не тронулся с места
Бизнес
В кассах магазинов Maxima клиенты могут отказаться от бумажного чека
Бизнес
Grinda готовится к зиме: предлагает зарплату 1545 евро
Бизнес
Из-за войны в Израиле туроператоры отзывают поездки в еще одну страну
Бизнес
В закупках Litexpo для саммита НАТО выявлены нарушения
Бизнес
80 работников из 618 будут уволены из литовской компании Teleperfomance LT
Бизнес
В Австрии началась борьба с ценами на продукты питания: торговцам это дорого обойдется
Бизнес
Промышленное производство в Литве выросло в августе на 3,7%
Бизнес
Курьеры Bolt Food будут доставлять жителям и книги
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Бизнес
Литовский Šiaulių bankas запретил расчеты своими картами в Беларуси
Бизнес
Игналинская атомная электростанция получила наивысшую оценку А+ по индексу положительного управления
Бизнес
В московском торговом центре работает магазин Audimas: подано обращение в суд, но в его решении сомневаются
Бизнес
Ландсбергис: Литва и Египет будут стремиться к укреплению экономического сотрудничества
Бизнес
Компания "Inter RAO Lietuva" подала иск в Стокгольмский арбитраж против операторов стран Балтии
Бизнес
Большие зарплаты вернут в офис не всех: бизнес говорит, что Литва – не Америка
Бизнес
Усилено патрулирование у Клайпедского СПГ-терминала
Бизнес
Закрывается единственный в городке магазин: продукты раздали почти за бесценок, список должников сожгли
Бизнес
В Клайпедский порт прибыл танкер-газовоз Seapeak Meridian
Бизнес
Через две недели из табачного отдела магазинов Maxima уберут часть товаров
Бизнес
Цена на природный газ в Европе переживает резкий скачок. Причина - прорыв газопровода и нападение на Израиль
Бизнес
Авиакомпании отменяют рейсы из Литвы в Израиль
Бизнес
Представителя польского концерна в Литве задержали за дачу взятки в размере 100 000 евро
Бизнес
Госагентство данных: в Литве в сентябре цены на товары и услуги выросли на 0,5%
Бизнес
Из-за войны в Израиле компании отзывают туры в эту страну
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