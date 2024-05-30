2024.05.30 13:25

Правда ли, что война России в Украине – мировой сговор по "утилизации" мужского населения в обеих странах?

 
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Unsplash (CrowN, Mykhailo Volkov)

Пользователь соцсети Threads предполагает, что война России в Украине – это на самом деле мировой заговор, нацеленный на уничтожение мужчин и в Украине, и в России. Объясняем, почему это – теория заговора, а не правда.

Teiginiai

Война России в Украине – это на самом деле мировой заговор, нацеленный на „утилизацию“ мужского населения и в Украине, и в России.

Verdiktas

Война в Украине – результат российского выбора начать агрессию против соседней страны. Теория о том, что разные страны пытаются столкнули Россию и Украину, чтобы уничтожить их население, не выдерживает критики. Многие страны, наоборот, прилагают усилия, чтобы этот конфликт прекратить – в том числе, чтобы на войне не гибли люди.

Melo detektoriaus komentaras

Публикация пользователя Threads предполагает, что война России в Украине – это на самом деле мировой заговор, нацеленный на уничтожение мужчин и в Украине, и в России. Это очередная разновидность теорий заговора, которые предполагают, что полномасштабная война между Россией и Украиной началась не из-за объективных причин, а из-за скрытого сговора третьих стран (чаще всего конспирологи обвиняют США и весь Запад целиком), которые для собственной выгоды „столкнули“ Россию и Украину.

Полномасштабное вторжение России в Украину началось по решению президента России Владимира Путина, несмотря на предупреждения многих мировых стран о том, что акты агрессии в отношении другой страны недопустимы. Многие страны мира регулярно призывают Россию остановить конфликт и вывести свои войска из Украины.

В ночь накануне вторжения и в момент начала вторжения Совет Безопасности ООН проводил встречу, посвященную попыткам не допустить эскалации конфликта.

Скриншот из социальных сетей

Отдельные страны, включая даже страны, „дружественные“ России, предлагали свои мирные инициативы или помощь по войне в Украине: Китай предлагал свой мирный план, Международный мирный саммит в связи с российско-украинской войной планируется провести в Швейцарии в июне 2024 года. Эмир Катара в январе 2024 года обсуждал украинскую формулу мира с президентом Украины, а Турция много раз предлагала свое посредничество для мирных переговоров и урегулирования конфликта.

Более того, война России против Украины в современной глобальной экономике не выгодна никаким странам – война нарушила привычные цепочки поставок, поставила мир под угрозу продовольственного кризиса, привела к введению санкций против России, которые также нарушили привычные экономические процессы.

Данные факты противоречат конспирологическим теориям о том, что война – это заговор стран для „уничтожения мужского населения“ России и Украины.

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