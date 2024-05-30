Teiginiai

Война России в Украине – это на самом деле мировой заговор, нацеленный на „утилизацию“ мужского населения и в Украине, и в России.

Verdiktas

Война в Украине – результат российского выбора начать агрессию против соседней страны. Теория о том, что разные страны пытаются столкнули Россию и Украину, чтобы уничтожить их население, не выдерживает критики. Многие страны, наоборот, прилагают усилия, чтобы этот конфликт прекратить – в том числе, чтобы на войне не гибли люди.

Melo detektoriaus komentaras