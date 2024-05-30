Правда ли, что война России в Украине – мировой сговор по "утилизации" мужского населения в обеих странах?

Teiginiai
Война России в Украине – это на самом деле мировой заговор, нацеленный на „утилизацию“ мужского населения и в Украине, и в России.
Verdiktas
Война в Украине – результат российского выбора начать агрессию против соседней страны. Теория о том, что разные страны пытаются столкнули Россию и Украину, чтобы уничтожить их население, не выдерживает критики. Многие страны, наоборот, прилагают усилия, чтобы этот конфликт прекратить – в том числе, чтобы на войне не гибли люди.
Melo detektoriaus komentaras
Публикация пользователя Threads предполагает, что война России в Украине – это на самом деле мировой заговор, нацеленный на уничтожение мужчин и в Украине, и в России. Это очередная разновидность теорий заговора, которые предполагают, что полномасштабная война между Россией и Украиной началась не из-за объективных причин, а из-за скрытого сговора третьих стран (чаще всего конспирологи обвиняют США и весь Запад целиком), которые для собственной выгоды „столкнули“ Россию и Украину.
Полномасштабное вторжение России в Украину началось по решению президента России Владимира Путина, несмотря на предупреждения многих мировых стран о том, что акты агрессии в отношении другой страны недопустимы. Многие страны мира регулярно призывают Россию остановить конфликт и вывести свои войска из Украины.
В ночь накануне вторжения и в момент начала вторжения Совет Безопасности ООН проводил встречу, посвященную попыткам не допустить эскалации конфликта.
Отдельные страны, включая даже страны, „дружественные“ России, предлагали свои мирные инициативы или помощь по войне в Украине: Китай предлагал свой мирный план, Международный мирный саммит в связи с российско-украинской войной планируется провести в Швейцарии в июне 2024 года. Эмир Катара в январе 2024 года обсуждал украинскую формулу мира с президентом Украины, а Турция много раз предлагала свое посредничество для мирных переговоров и урегулирования конфликта.
Более того, война России против Украины в современной глобальной экономике не выгодна никаким странам – война нарушила привычные цепочки поставок, поставила мир под угрозу продовольственного кризиса, привела к введению санкций против России, которые также нарушили привычные экономические процессы.
Данные факты противоречат конспирологическим теориям о том, что война – это заговор стран для „уничтожения мужского населения“ России и Украины.
Источники
Ukrinform: EU leaders call on Russia to withdraw its troops from Ukraine
UN News: As Security Council meets on Ukraine crisis, Russia announces start of ’special military operation’
PBS News: WATCH LIVE: UN Security Council holds emergency meeting as Russian forces threaten to invade Ukraine
China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis
Doha News: Qatar’s Amir discusses Ukraine peace formula with Zelenskyy
AlJazeera: Turkey offers to host Russia-Ukraine peace talks as Erdogan hosts Zelenskyy
Harvard Business Review: How the War in Ukraine Is Further Disrupting Global Supply Chains
International Food Policy Research Institute: The war in Ukraine continues to undermine the food security of millions
Economic Observatory: Ukraine: what’s the global economic impact of Russia’s invasion?