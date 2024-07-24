Правда, что „белорусское государственное агентство телевизионных новостей АТН разоблачило планы ВОЗ — объявить пандемию болезни Х и захватить власть в мире“?

3) Практически доказано, что ковид был создан искусственно, и деньги на него выделял доктор Фаучи, глава американской эпидемиологической службы. Вопреки американским законам в лабораториях велась работа над усилением функций вируса: сначала об этом писали газеты, а потом появились документы, которые это подтвердили — выделение грантов на селекцию опасных коронавирусов. Если с болезнью Х дела обстоят так же, то с оценкой смертности от этой болезни ошибится сложно;

4) Во имя спасения от болезни Х представителям всех стран планеты предлагают подписать так называемое пандемическое соглашение, и отказы не принимаются. В этом соглашении сложен план действия: наделить ВОЗ беспрецедентными полномочиями. Они вступают в силу в тот момент, когда ВОЗ объявляет о пандемии. А сделать это организация может в любой момент. Даже если никакой пандемии нет. У ВОЗ будет право объявить пандемию; как только это будет сделано, они завладеют исполнительной властью в государствах-членах ВОЗ; 5) Незачем паниковать, цивилизации уже десять тысяч лет, эпидемии нас сопровождают со времен прихода к оседлости и земледелью;