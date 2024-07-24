Правда, что „белорусское государственное агентство телевизионных новостей АТН разоблачило планы ВОЗ — объявить пандемию болезни Х и захватить власть в мире“?

Teiginiai
1) Всемирная Организация Здравоохранения до сих пор настаивает, что человечество удалось спасти от самой страшной напасти, с которой оно сталкивалось на своем земном пути: чума, испанка, оспа — все это детские игрушки по сравнению с трехдневной простудой и температурой в +38 градусов. За такое спасение стоило заплатить свободой, двумя годами жизни и разорением миллионов людей. Финансовые потери борьбы с ковидом никто толком не считал, но они составили не один триллион;
2) ВОЗ готовит нам пандемическое соглашение, чтобы лучше подготовиться к пандемии болезни Х. Что такое болезнь Х не знает никто, тем не менее нам обещают, что она будет в двадцать раз более смертельной, чем коронавирус. Не понятно, как удалось оценить опасность того, что не существует. Похоже, что у эпидемиологов есть соответствующий способ: кофейная гуща, бросание башмака за окно;
3) Практически доказано, что ковид был создан искусственно, и деньги на него выделял доктор Фаучи, глава американской эпидемиологической службы. Вопреки американским законам в лабораториях велась работа над усилением функций вируса: сначала об этом писали газеты, а потом появились документы, которые это подтвердили — выделение грантов на селекцию опасных коронавирусов. Если с болезнью Х дела обстоят так же, то с оценкой смертности от этой болезни ошибится сложно;
4) Во имя спасения от болезни Х представителям всех стран планеты предлагают подписать так называемое пандемическое соглашение, и отказы не принимаются. В этом соглашении сложен план действия: наделить ВОЗ беспрецедентными полномочиями. Они вступают в силу в тот момент, когда ВОЗ объявляет о пандемии. А сделать это организация может в любой момент. Даже если никакой пандемии нет. У ВОЗ будет право объявить пандемию; как только это будет сделано, они завладеют исполнительной властью в государствах-членах ВОЗ; 5) Незачем паниковать, цивилизации уже десять тысяч лет, эпидемии нас сопровождают со времен прихода к оседлости и земледелью;
Verdiktas
Репортаж, который выпустил АТН1, государственный телевизионный канал Беларуси об угрозе пандемии болезни Х – большая мистификация, обильно приправленная замшелыми и курьезными конспирологическими теориями: от „существования глобального мирового правительства“, „зловещих планов ВОЗ по захвату власти на всей планете“, до отрицания угроз человечеству со стороны эпидемий и пандемий. Достаточно ознакомиться с документами ВОЗ по пандемическому соглашению, чтобы узнать: цель предлагаемого договора о предотвращении пандемий (пандемического соглашения) – обеспечение равноправного доступа для всех людей к средствам защиты от пандемий, включая вакцины и медицинскую помощь. Договор хотя и имеет обязательную юридическую силу, но не содержит механизмов обеспечения соблюдения и не отменяет индивидуальной политики какой-либо страны в области здравоохранения или внутренней политики. Наш вердикт – видеорепортаж, выпущенный в эфир белорусскими журналистами на службе режима Лукашенки — и не что иное, как вздорная, антинаучная мистификация.
Melo detektoriaus komentaras
Достаточно ознакомится с документами ВОЗ по пандемическому соглашению, чтобы узнать, что цель предлагаемого договора о предотвращении пандемий (пандемического соглашения) – обеспечение равноправного доступа для всех людей к средствам защиты от пандемий, включая вакцины и медицинскую помощь. Нет никаких указаний на то, что это соглашение включает в себя устранение защиты прав человека или введение запрета на свободу слова. Пандемическое соглашение также предназначено для укрепления сотрудничества в областях, влияющих на здоровье и благополучие людей на мировом уровне, и разрабатывается и согласовывается под руководством государств-членов ВОЗ. Договор хотя и имеет обязательную юридическую силу, но не содержит механизмов обеспечения соблюдения и не отменяет индивидуальной политики какой-либо страны в области здравоохранения или внутренней политики.
Также нужно понимать, что Устав Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) не предусматривает какого-либо силового захвата этой организацией власти в мировом масштабе. Обращаем ваше внимание, что ни НАТО, ни МВФ, ни ООН, ни ЕС, ни какие либо другие организации не обладают механизмами, чтобы наделить ВОЗ правами для осуществления масштабного террора по отношению к жителям Земли.
Господин Романов в своем видеорепортаже предпочитает не упоминать, что согласно данным Росстата, ООН, ВОЗ и других международных организаций пандемия COVID-19 унесла жизни 850 613 тысяч россиян в частности и в целом более 7 миллионов человек в мире. Согласно официальной статистике белорусских властей, из-за пандемии коронавируса в Беларуси скончалось порядка 7 118 человек. Однако существуют достаточно серьезные и обоснованные подозрения в том, что власти Беларуси систематически занижали смертность от коронавируса и манипулировали статистикой. Ученые еще в 2022 году опубликовали исследование в издании Lancet, в котором при помощи математической модели попытались подсчитать показатель избыточного числа смертей коронавирусной пандемии для каждой страны. Для Беларуси этот показатель составил 85 тысяч 600 человек. Мы не сомневаемся, что на данный момент этот показатель значительно вырос.
Отдельно нам бы хотелось подчеркнуть некомпетентность Романова, журналиста АТН, по вопросу угрозы, которую несут с собой пандемии. Существование человечества как минимум несколько раз висело на волоске из-за эпидемий чумы. Юстинианова чума (VI–VIII век н.э.) выкосила порядка 100 миллионов человек и, по мнению некоторых ученых, была одной из причин упадка Римской империи. Черная смерть (пик болезни пришелся на 1346 – 1353 годы) унесла жизни порядка 200 миллионов людей, испанский грипп бушевавший в1918 – 1920 годах – стоил жизни для как минимум 100 миллионов человек. О пандемиях и их последствиях можно узнать здесь и здесь.
Источники
Договор по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер реагирования
ВОЗ готовится ко всепланетному буйству болезни Х | В ЕС растет градус протестов. Вокруг планеты
Государства – члены ВОЗ вырабатывают дальнейший порядок заключения Соглашения по борьбе с пандемиями
Принципы и устав Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)
Фейк: „Всемирное правительство“ подготовило „тайное“ пандемическое соглашение и новые эпидемии
Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в Беларусь
5 самых страшных эпидемий за всю историю человечества. От Антониновой чумы античных времен до „испанки“ и ВИЧ в XX веке
Энциклопедия Британника – пандемии и их последствия для человечества