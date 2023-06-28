Манипуляция: "Украинские беженцы массово покидают Литву и рвутся в Россию"

Тезисы
"Украинские беженцы массово покидают Литву и рвутся в Россию. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал на "процедуру выдавливания". На латвийском пункте пропуска "Виентули" выстраиваются очереди из граждан Украины, которые хотят попасть в Россию. Местный портал рассказал, что на минувшей неделе заработал пункт пропуска по оказанию помощи гражданам Украины, которые хотят вернуться в родные города на новых территориях России" (здесь).
Вердикт
Авторы текста манипулируют информацией. Данные литовских и латышских ведомств не подтверждают, того, что "украинские беженцы массово покидают Литву и рвутся в Россию". Сообщение, информационного портала из Латвии, также оказалось креативно дополнено российскими журналистами, в результате чего полностью изменился его изначальный смысл. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.
Комментарий Детектор лжи
Согласно официальным данным литовского Департамента статистики с начала российского вторжения в Украину, в конце февраля 2022 года, в страну приехало около 78 000 украинских беженцев. По состоянию на 1 марта нынешнего года в Литве проживало 42 000 военных беженцев из Украины, у которых было действующие разрешения на временное проживание, около двух тысяч украинцев имеют временный вид на жительство по гуманитарным основаниям, а более полутысячи человек впоследствии подали документы на получение временного вида на жительство уже не для временной защиты, а по другим основаниям, таким как работа или учеба.
Служба занятости Литвы опубликовала на днях результаты опроса общественно мнения украинских беженцев в стране. Оказалось, что 34% украинских военных беженцев в будущем планируют жить и работать в Литве. Большинство украинцев указали, что литовцы их приняли хорошо или очень хорошо (97%), а 53,5% участвовавших в опросе респондентов удалось трудоустроиться.
Текст опубликованный на латвийском информационном портале LSV.lv не подтверждает откровений российских пропагандистов. Процитируем несколько фрагментов:
1) "Зачем ехать в Россию? В основном, чтобы вернуться в родные места в Украине, рассказали украинцы, встретившиеся на погранпереходе «Виентули»";
2) "Едем ненадолго домой, потому что мы из Каховки, там дамбу взорвали. У нас там осталось много родственников, нужно привезти их сюда на маршрутке, эвакуировать оттуда", - сказал украинец Виктор;
3) "Женщина хочет вернуться в Мариуполь, из которого сбежала, перейдя линию фронта. Вернувшись в разрушенный город, она хочет заняться оформлением документов. Другая пара заявила, что едет за детьми, оставшимися в России".
Из высказываний украинских беженцев опрошенных журналистами латвийского издания явствует, что в большинстве из их ответов явствует, что возвращаются они не на оккупированные войсками Российской Федерации территории.
Подводя итоги, также нам бы хотелось отметить, что ни в Литве, ни в других странах нет никакой "политики выдавливания украинских военных беженцев". Попавшие в Литву жители Украины могут рассчитывать на самую разнообразную социальную помощь и поддержку – об этом можно прочитать здесь, на сайте литовского Министерства социальной защиты и труда.
- Источники
- Департамент статистики – данные по беженцам в Литве
- Количество украинских военных беженцев в Литве
- 34% украинских беженцев в будущем планируют жить и работать в Литве
- На пункте пограничного контроля „Виентули” выстраивается очередь из выезжающих в Россию
- На какую помощь могут рассчитывать в Литве, военные беженцы из Украины