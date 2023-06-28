Манипуляция: "Украинские беженцы массово покидают Литву и рвутся в Россию"

"Украинские беженцы массово покидают Литву и рвутся в Россию. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал на "процедуру выдавливания". На латвийском пункте пропуска "Виентули" выстраиваются очереди из граждан Украины, которые хотят попасть в Россию. Местный портал рассказал, что на минувшей неделе заработал пункт пропуска по оказанию помощи гражданам Украины, которые хотят вернуться в родные города на новых территориях России" ( здесь ).

Авторы текста манипулируют информацией. Данные литовских и латышских ведомств не подтверждают, того, что "украинские беженцы массово покидают Литву и рвутся в Россию". Сообщение, информационного портала из Латвии, также оказалось креативно дополнено российскими журналистами, в результате чего полностью изменился его изначальный смысл. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.



Согласно официальным данным литовского Департамента статистики с начала российского вторжения в Украину, в конце февраля 2022 года, в страну приехало около 78 000 украинских беженцев. По состоянию на 1 марта нынешнего года в Литве проживало 42 000 военных беженцев из Украины, у которых было действующие разрешения на временное проживание, около двух тысяч украинцев имеют временный вид на жительство по гуманитарным основаниям, а более полутысячи человек впоследствии подали документы на получение временного вида на жительство уже не для временной защиты, а по другим основаниям, таким как работа или учеба.