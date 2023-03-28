Teiginiai



Myśl Polska (Польская мысль – ред.), крупный общественно-политический еженедельник, признался: “Варшава создавала на территории Беларуси экстремистские структуры. Под вывеской “общественных организаций” она осуществляет подрывную деятельность против белорусского государства, управляя этими структурами из Варшавы и оттуда же их финансируя”. Была запущена кампания по свержению имеющего общественную поддержку президента Беларуси. Такие признания из уст польских государственных СМИ – удивительное дело.



Verdiktas



Myśl Polska (Польская мысль – ред.) является маргинальным изданием, которое откровенно занимается пророссийской пропагандой в Польше. Материал, в котором говорится о том, что “Варшава под вывеской “общественных организаций” создавала на территории Беларуси экстремистские структуры” не содержит никаких доказательств кроме личного мнения самого автора и его фантазий. Наш вердикт – мистификация.



Melo detektoriaus komentaras



Myśl Polska (Польская мысль – ред.), по мнению польских средств массовой информации, объединяет людей, симпатизирующих России и негативно настроенных по отношению к западным странам. Статьи “Польской мысли” регулярно перепечатываются российским порталом News Front, издающемся в Крыму. Американские службы утверждают, что News Front выпускается при участии сотрудников российской разведки.

Украинский портал “Миротворец” поделился скриншотами из “взломанной” электронной почты Бориса Раппопорта — советника Владислава Суркова, главного социального инженера Кремля и помощника президента России Владимира Путина. В статье под названием “Кто стоит за российскими информационными операциями в Польше и Украине” появилась информация о сотрудничестве Бориса Раппопорта с кремлевским чиновником, политологом Алексеем Мартыновым. В переписке с Раппопортом Мартынов перечислил свои контакты в Польше, с помощью которых ведется информационная война против страны на Висле, а также против Украины и всего Запада. Myśl Polska (Польская мысль – ред.) с рядом других маргинальных информационных порталов фигурирует в этом списке как один из таких инструментов, полезных для Кремля. На страницах издания Myśl Polska (Польская мысль – ред.) часто появляются материалы Матеуша Пискорского, польского экс-политика, который был арестован по подозрению в шпионаже на Кремль. Станислав Жарын, представитель правительства Польши, деятельность господина Пискорского оценивает следующим образом: “Матеуш Пискорский, пророссийский пропагандист, обвиняемый в сотрудничестве с российской и китайской разведкой, появляется в белорусских СМИ, участвуя в информационной войне против Польши”.

Польша не занималась и не занимается подготовкой экстремистских военных формирований для вторжения в другие государства. В отличии от той же России, которая в феврале прошлого года напала на Украину, а за последние 30 лет развязала как минимум десять вооруженных конфликтов со своими соседями.

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности:

Стоит начать с того, что простой просмотр новостей за 2018–19 гг. говорит о том, что Беларусь и Польша были привержены диалогу для решения накопившихся проблем по вопросам, касающихся национальных меньшинств и политики памяти. Однако после президентских выборов 2020 г. режим Лукашенко, столкнувшись с небывалым до этого уровнем протестов, начал искать врагов - как внешних, так и внутренних. Поэтому, если оставить за скобками перлы, вроде тех, где Myśl Polska преподносится как польское государственное СМИ, то сюжет АТН вполне соответствует той идеологической линии, которую с осени 2020 г. по нарастающей раскручивают белорусские государственные СМИ, пытаясь представить Польшу как главного врага Беларуси и белорусов как исторически, так и на современном этапе. Переломным моментом здесь можно считать 28 февраля 2021 г., когда польский консул Е. Тимофеюк посетил мероприятие по увековечению памяти “проклятых солдат” (польск.: żołnierze wyklęci), организованное Польской скаутской общественной школы им. Р. Траугутта в Бресте. Результатом этого стал дипломатический скандал, а белорусским государственным СМИ дали отмашку, чтобы особо не выбирать выражений. Например, в новостях телеканала “Беларусь 1” на эту тему вышел сюжет под заголовком “Как польские дипломаты продвигают нацизм в школах Беларуси. За этим последовали аресты одних активистов “нелегального” “Союза поляков Беларуси и выдавливание из Беларуси других. Сюда же относится и принудительная ликвидация многих общественных организаций, связанных с польским меньшинством, и прекращение полноценного школьного образования на польском языке. А объявление 17 сентября “Днем народного единства” на основании указа Лукашенко от 7 июня 2021 г. является символической “вишенкой на торте” режимной антипольской пропаганды.