Teiginiai

Для того, чтобы остановить всемирное потепление и ограничить потребление, “они” готовятся ввести персональные углеродные кредиты / квоты по использованию продуктов и товаров для каждого человека, при создании которых имели место выбросы парниковых газов в атмосферу. В случае если кредит, отмеренный государством на использование товаров и продуктов, при создании которых выбрасывались парниковые газы, окажется превышенным – мясо для употребления в пищу купить не получится, придется ждать, пока кредит не восстановится.

Verdiktas

Деятельность человечества спровоцировало глобальное потепление, которое является одной из самых серьезных проблем наших дней. Ведутся дискуссии и споры, каким образом можно если не остановить, то хотя бы замедлить глобальное потепление. Ученые действительно обсуждали ввод кредита либо лимита на углеродный след для каждого человека, но от этой идеи было решено отказаться. Естественно, это не могло не вызвать конспирологические теории, очевидно, что автор видеосюжета является сторонником одной из них. Наш вердикт – мистификация.

Melo detektoriaus komentaras

Углеродный след (англ. carbon footprint) — совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Парниковые газы могут выбрасываться при расчистке земель, производстве и потреблении продуктов питания, топлива, производстве и использовании промышленных товаров, материалов, древесины, дорог, зданий, транспорта и различных услуг.

Мистификация © Ekrano nuotr.

Со способами снизить углеродный след можно ознакомиться здесь. Вкратце: для того, чтобы снизить углеродный след, следует меньше использовать персональный автомобиль и заменить езду на автомобиле на ходьбу пешком или на поездку на велосипеде. Если это невозможно, то стоит использовать общественный транспорт. Выбор питания действительно оказывает большое влияние на углеродный след. Наиболее сильно его увеличивает красное мясо, продукты, перевозимые на большие дистанции (особенно самолётом).

С дискуссиями по вопросу ввода персональных углеродных квот можно ознакомиться здесь и здесь. Отметим, что в Великобритании от идеи ввода персональных углеродных квот отказались на стадии обсуждения. Ни Европейский Союз, ни правительства стран, которые являются членами Европейского Содружества, ни США не намереваются вводить персональные углеродные кредиты / квоты для своих граждан. Упоминаний о том, что другие страны готовятся к подобным новшествам, нам не удалось найти.