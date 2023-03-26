Teiginiai



Выход из системы БРЭЛЛ может негативно повлиять на развитие Балтии. Страны Балтии желают совершить самоубийство, отключившись от БРЭЛЛ. Отключение от БРЭЛЛ будет означать дикое удорожание электричества. У стран Балтии нет никаких национальных проектов кроме национализма. Производства в странах Балтии нет, промышленности нет, остался плохо работающий аграрный сектор, осталась недвижимость, цена которой не растет. Без российских грузов балтийские порты не смогут существовать. США уйдут из Европы и стран Балтии. В странах Балтии нет работы, уезжают целые классы после того, как закончат школу. Страны Балтии никто не будет защищать.



Verdiktas



Российский блогер Андрей Школьников рассуждая в видео об отключении стран Балтии от единого с Россией и Беларусью энергокольца БРЭЛЛ, умудрился повторить все штампы российской пропаганды, которые либо не соответствуют действительности, либо представляют собой манипуляцию фактами. Наш вердикт – мистификация и ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Как резервные, так и действующие мощности литовских электростанций позволяют обеспечить страну электроэнергией, также существуют и действуют энергомосты в Швецию – NordBalt – и в Польшу – LitPol Link. Литва также может рассчитывать на помощь соседних стран Европейского Союза, если возникнут проблемы с поставками электрической энергии, природного газа либо нефти. Страны Европейского Союза и сама Литва, в частности, предпринимают ряд мер, чтобы избежать повторения скачков цен на электричество, которые имели место в прошлом году, а сама цена на электрическую энергию сократилась более чем в два раза.

Правда, что: “США обнуляет Прибалтику: ресурсы из России БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ”? © Ekrano nuotr.

Покупать российскую нефть и газ Литва отказалась с мая прошлого года, поэтому информация о зависимости Литвы от поставок российских ресурсов либо от российской экономики полностью не соответствует истине. В действительности ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не импортируют электрическую энергию из России.

Школьников заблуждается либо сознательно сообщает неправду, когда рассуждает о том, что промышленность в странах Балтии “уничтожена, и остался лишь аграрный сектор”. С данными о том, какие западные компании на какие суммы инвестировали в Литве и сколько благодаря этим инвестициям было создано рабочих мест, можно ознакомиться здесь. Европейский Союз при помощи своих фондов, оказывает содействие экономическому развитию Литвы. О том, какие финансовые средства страна получила из фондов ЕС для модернизации своей экономики, подробно можно узнать здесь. Вкратце: С 2004 по 2006 – 1,720 млрд евро, с 2007 по 2013 – 6,775 млрд евро, с 2014 по 2020 – 6,709 млрд евро и в периоде 2021 – 2027 гг. получит 8 млрд евро.

Заявления о том, что вступление в Евросоюз привело к тому, что в странах Балтии не осталось промышленных предприятий, является ложью с элементами конспирологии. Также нам бы хотелось обратить внимание на то, что российские эксперты-пропагандисты, как правило, рассуждают, о том, что все три страны Балтии являются неким единым регионом с общим названием “Прибалтика”. Такое обобщение в отношение трех стран дает пропаганде больше возможностей для манипуляций, когда происходящее в одной или двух из них автоматически экстраполируется на все страны.

Объем грузов, переваленных в Клайпеде, хотя и сократился после начала российской агрессии против Украины, но тем не менее литовский порт уверенно занимает четвертое место среди портов на балтийском побережье. Заявления Школьникова о том, что США либо перестанут интересоваться Европой, либо в случае агрессии Российской Федерации против стран Балтии не будут защищать последних – из области фантастики. Напоминаем о том, что Литва, Латвия и Эстония являются членами Североатлантического Альянса, в котором действует принцип коллективной обороны. Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО, а следовательно заявления Школьников о том, что США не будут защищать Европу, - его личное мнение. Мнение, основанное на том, что российский эксперт плохо ориентируется в предмете, на тему которого пытается рассуждать.