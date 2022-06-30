Сатира: американский генерал призвал приостановить членство Литвы в НАТО

Тезисы текста:
Бригадный генерал армии США Роберт Джефферсон в эфире телеканала BBC предложил временно ограничить права Литвы в рамках НАТО. В противном случае позиция Вильнюса по транзиту грузов в Калининградскую область может привести к полномасштабному конфликту между Североатлантическим Альянсом и Россией. Джефферсон заявил, будто Литва "провоцирует Москву" и ставит её в такое положение, в котором "даже обычная, неагрессивная страна задумалась бы о силовом решении вопроса".
Комментарий Delfi.ru:
На самом деле материал, который разошелся по социальным сетям и вызвал дискуссии, опубликован на сайте издания, которое является сатирическим и даже не претендует на то, чтобы являться источником правдивых новостей. Интервью с создателями сатирического портала можно прочитать здесь. С краткой историей сайта и того, насколько успешно его создателям удается распространять свои сатирические новости, можно ознакомиться здесь.
То, что новость об американском генерале, который якобы призывает "временно ограничить права Литвы в рамках НАТО", - сатира, можно увидеть из примечания под самой новостью: "все тексты на этом сайте являются гротескными пародиями на реальность и не являются реальными новостями". Мы и наши коллеги из зарубежных изданий рассказывали ранее о том, как, например, еще одна сатирическая новость - "Байден отказался поддерживать Навального" - опубликованная на сайте panorama, превратилась в фейк, который разошелся по всем русскоязычным социальным сетям.
Также мы хотели бы обратить внимание читателей на сайт Министерства обороны США, на котором не появилось никакой информации о том, о чем в своей сатирической новости о Литве заявляет сайт panorama.
Вердикт:
Материал является сатирой, если угодно - розыгрышем, опубликованным на сайте сатирического издания. Имеется аннотация, что новость является сатирической и никоим образом не может выступать в качестве какого-либо доказательства.
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