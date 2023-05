Teiginiai



Существовал план, что следующая война в Европе начнется с Украины, это подтверждает карта, опубликованная в марте 1939 года.

Verdiktas



Карту опубликовал американский журнал “Look” 14 марта 1939 года, составитель карты предполагал, что немецкие войска по приказу Адольфа Гитлера начнут войну против СССР с целью захвата Украины, а для этого им придется переместиться через территорию Польши, Чехословакии, Венгрии и Румынии. События, которые сопутствовали началу Второй мировой войны, пошли по совершенно другому сценарию, чем это предполагали составители карты, а сама карта никак не относится к нынешней политической обстановке в мире. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Создатели видеосюжета утверждают, что карта, на которой демонстрируется карта Европы с отмеченными на ней направлениями предполагаемого движения немецкой армии через Польшу, Чехословакию, Венгрию и Румынию по направлению к той части Украины, которая на тот момент находилась в составе Советского Союза, свидетельствует о планах начала следующей войны в Европе с Украины. Однако название карты “The next European war will start in Ukraine / Следующая европейская война начнется в Украине”, опубликованной в марте 1939 года, относится к следующей войне, которая, по мнению составителей карты, должна была вот-вот начаться в Европе после Первой мировой войны.

Иллюстрация из американского журнала "Look" (14 марта 1939г.) © Ekrano nuotr.

Однако события, которые сопутствовали началу Второй мировой войны, пошли по совершенно другому сценарию, чем это предполагали составители карты. Причем карта потеряла свою актуальность практически сразу после публикации в журнале. С хронологией событий 1939 года можно ознакомиться здесь и здесь. Вкратце: 15 марта германские войска вступили в Чехословакию, 16 марта Гитлер подписал в Пражском Граде указ, согласно которому Богемия и Моравия объявлены протекторатом Германии, 18 марта - что независимая Словакия взята “под защиту Германской империей”, 23 августа в Москве заключён “Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом”, известный также как “пакт Молотова — Риббентропа”. Первого сентября 1939 года Германия нападает на Польшу и начинается Вторая мировая война, 17 сентября Польша подверглась агрессии Советского Союза, чьи войска впоследствии оккупировали значительную часть польской территории, 30 ноября началась Зимняя война, когда СССР начал вторжение в Финляндию.

С целями внешней политики Германии и ее лидера Адольфа Гитлера в 1933 – 1945 годах можно ознакомиться здесь. Вкратце: Гитлер стремился к территориальной экспансии, которая во многом определялась его желанием воссоединить немецкие народы и стремлением к Lebensraum, “жизненному пространству”, которое позволило бы немцам стать экономически самодостаточными и защищенными в военном отношении.