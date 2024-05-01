Правда ли, что в украинцы в деокупированном Крыму будут выращивать марихуану?

Власти Украины хотят выращивать в Крыму марихуану после деоккупации, оправдывая это тем, что марихуана будет использоваться для производства лекарств. Об этом заявила представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Тамила Тамашева действительно заявляла, что одна из идей восстановления Крыма, после его возвращения в Украину, – это выращивание там марихуаны, но писала только про медицинскую марихуану, использование которой легализовано не только в Украине, но и в некоторых других странах, так как данные исследований показывают плюсы ее использования. Легализация медицинской марихуаны обсуждалась и в России. Наш вердикт – манипуляция.