Финская экономика действительно в последнее время испытала серьезны сложности – сначала из-за пандемии COVI-19, которая оказала негативное влияние на экономики многих стран. Полномасштабное российское вторжение в Украину и введенные против России санкции также подорвали финскую экономику. Например, финское издание Yle писало, что по данным Евростата, финский экспорт в Россию и Среднюю Азию упал почти на 70% за 2 года с начала вторжения.

Однако экономические прогнозы Европейской комиссии по Финляндии показывают, что, несмотря на отрицательный рост ВВП и повышенную инфляцию в 2023 году, в 2024 и в 2025 годах эти экономические показатели в стране улучшатся. Экономический анализ Банка Финляндии от марта 2024 года также показывает, что ситуация с финской экономикой не столь плоха, как ее изображает чиновник российского МИД: ожидается, что уже к концу 2024 года начнется медленное восстановление финской экономики от рецессии.