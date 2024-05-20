2024.05.20 21:12

Правда ли, что в Финляндия страдает экономически из-за насаждаемой властями русофобии?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

Белорусский новостной портал опубликовал в соцсети Threads новость со ссылкой на Министерство иностранных дел России о том, что якобы в Финляндии из-за русофобской политики останавливаются промышленные предприятия, и рушится экономика. Разбираем, почему это – манипуляция.

Teiginiai


В Финляндии из-за русофобской политики властей останавливаются промышленные предприятия: из-за отсутствия российского сырья и рынка сбыта в Финляндии закрываются промпредприятия, из-за закрытия границ для миллионов российских туристов несет убытки туристический бизнес, пустеют граничащие с Россией регионы.

Verdiktas


Экономика Финляндии действительно испытывает проблемы, но это не результат принудительно насаждаемой в обществе «русофобии», а объективное последствие войны и санкций против России. При этом уход с российских рынков для многих финских компаний был сознательным решением. Несмотря на пугающие слова российского МИД, финская экономика уже начинает постепенно восстанавливаться. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras


Белорусский портал, опубликовавший эту новость, ссылается на недавнее интервью российскому изданию ТАСС директора Второго европейского департамента российского МИД Сергея Беляева.

В этом интервью российский чиновник в ответ на вопрос «о серьезных экономических сложностях в приграничных финских городах» заявил следующее: «Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, убытки турбизнеса из-за закрытия границ для миллионов гостей из России, проблемы депопуляции граничащих с Российской Федерацией восточных регионов страны».

Скриншот из социальных сетей

Финская экономика действительно в последнее время испытала серьезны сложности – сначала из-за пандемии COVI-19, которая оказала негативное влияние на экономики многих стран. Полномасштабное российское вторжение в Украину и введенные против России санкции также подорвали финскую экономику. Например, финское издание Yle писало, что по данным Евростата, финский экспорт в Россию и Среднюю Азию упал почти на 70% за 2 года с начала вторжения.

Однако экономические прогнозы Европейской комиссии по Финляндии показывают, что, несмотря на отрицательный рост ВВП и повышенную инфляцию в 2023 году, в 2024 и в 2025 годах эти экономические показатели в стране улучшатся. Экономический анализ Банка Финляндии от марта 2024 года также показывает, что ситуация с финской экономикой не столь плоха, как ее изображает чиновник российского МИД: ожидается, что уже к концу 2024 года начнется медленное восстановление финской экономики от рецессии.

Утверждать, что в Финляндии «подогревается русофобская политика» – также манипуляция. Опросы показывают, что нежелание иметь дело с Россией – не результат некой русофобской политики, но результат общественного мнения финнов, убежденных в том, что сегодняшняя Россия – нестабильная, непредсказуемая и агрессивная страна.

Более того, большая часть финских кампаний, работавших с Россией, самостоятельно приняла решение уйти с российского рынка – не столько из-за «русофобских санкций», сколько из-за ухудшившейся обстановки внутри самой России и из-за репутационных рисков.

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