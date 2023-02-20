Teiginiai



Европейское агентство по безопасности продуктов выдало разрешение производителям добавлять в любые продукты пищи насекомых. Насекомых разрешено добавлять в любые продукты питания: кондитерские изделия, мясные продукты, полуфабрикаты, макаронные изделия, соусы, напитки, даже хлопья для наших детей. Целый ряд исследований показывает, насколько пища из насекомых является губительной для здоровья



Verdiktas



Несмотря на шокирующие предупреждения, которые являются вовсе не такими шокирующими на самом деле, использование насекомых вовсе не является опасным, по крайней мере не более чем приготовление в пищу мяса или молока. Наше вердикт – недостоверно.



Melo detektoriaus komentaras



Во-первых, продукты из насекомых занимают мизерную часть рынка в ЕС, никто никого ни заставляет использовать в пищу насекомых. Цитируем Еврокомиссию: “потребители сами решают, хотят ли они есть насекомых или нет. Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не ново, и насекомых регулярно употребляют в пищу во многих частях мира”. Насекомых будут использовать в пищу в виде порошка, замороженных, пасты и сушеных форм. Согласно регламенту, такие продукты будут соответственно маркироваться, с тем, как будет выглядеть маркировка, можно ознакомиться здесь.

Когда госпожа нутрициолог пугает всеми возможными и невозможными напастями и болезнями от употребления в пищу насекомых, она забывает о том, что человечество как минимум тысячи лет употребляет насекомых в качестве еды. Акридами, то есть саранчой, согласно Библии, питался в пустыни Иоанн креститель. Съедобные насекомые, и особенно сверчки, являются частью традиционной диеты нескольких стран Азии, таких как Китай, Япония, Тайвань, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Вьетнам, Таиланд, а также в Экваториальной Африке и даже в Мексике. Считается, что насекомые на сегодняшний день являются частью диеты около 2 миллиардов человек.

Европейское агентство по безопасности продуктов пришло к выводу, что пока насекомых кормят разрешенными в настоящее время кормами, вероятность аллергических реакций или токсических эффектов аналогична другим используемым в настоящее время источникам белка. Ожидается, что опасность, связанная с окружающей средой, будет сопоставима с другими системами животноводства. Ученые прекрасно отдают себе отчет о плюсах и минусах использования насекомых в пищу, именно потому процесс включает контроль качества на всех этапах и термическую обработку насекомых.

Вкратце процесс использования насекомых выглядит так:

Сбор и очистка

Насекомых на разных жизненных стадиях можно собирать путем просеивания с последующей очисткой водой, когда необходимо удалить биомассу или выделения. Перед переработкой насекомых просеивают и хранят живыми при температуре 4 ℃ около одного дня без корма.

Инактивация

Этап инактивации необходим для того, чтобы обезвредить ферменты и микробы на насекомых.

Термообработка

Достаточная термическая обработка необходима для уничтожения энтеробактерий, чтобы продукт соответствовал требованиям безопасности.

Сушка

Для предотвращения порчи продукты сушат, чтобы снизить содержание влаги и продлить срок хранения.