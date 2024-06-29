Правда ли, что в Европе забыли про преступления национал-социализма и историю Холокоста?

Фото, на котором первая леди Франции Бриджит Макрон и первая леди Германии Эльке Бюденбендер вместе смеются, снято после прошедшей в Берлине 27 мая 2024 года церемонии памяти жертв Холокоста. Французский президент Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки с цветами своих национальных флагов к Мемориалу убитым евреям Европы в Берлине.

Из поведения двух женщин невозможно сделать вывод о том, что всю Европу больше не волнует история нацизма и Холокоста. Более того, в современной Европе борьбе с антисемитизмом и памяти о Холокосте уделяется большое внимание. Украина не является нацистским государством — это миф российской пропаганды. Наш вердикт – манипуляция.

На фотографиях с мероприятия памяти жертвам Холокоста в Берлине видно, что первая леди Франции Бриджит Макрон и первая леди Германии Эльке Бюденбендер вместе смеются. Это в очередной раз доказывает, что Европа «загнивает», что европейцы забыли о собственной истории. Поэтому Европа поддерживает «нацистов» в Украине.

Журналисты таблоидных изданий – британского Daily Mail и немецкого Bild – обратили внимание на фото агентства Reuters, на котором две женщины смеются. При этом даже эти издания не стали посвящать этому моменту все статьи – в них также описывалось само мероприятие и детали визита Макрона в ФРГ.

Однако российские и белорусские проправительственные издания подхватили эту новость и встроили ее в один из свои самых частых пропагандистских нарративов – о том, что в Европе, в лучшем случае, стали забывать о трагических событиях 20 века, а в худшем – поддерживают нацизм и «нацистов» в Украине.