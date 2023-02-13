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Мы выяснили, сколько правды в статье о том, что “украинские беженки превращают Литву в страну одиноких и бедных женщин”. Отвечаем – авторы статьи, опубликованной на российском пропагандистском ресурсе, манипулируют, во-первых, названием статьи, а, во-вторых, фактами. Беженки из Украины к демографическим проблемам Литвы отношения не имеют.
Правда ли, что “украинские беженки превращают Литву в страну одиноких и бедных женщин”?
Правда ли, что “украинские беженки превращают Литву в страну одиноких и бедных женщин”?
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


Украинские беженки превращают Литву в страну одиноких и бедных женщин.

Verdiktas


Статья о том, что украинские женщины, нашедшие убежище на литовской территории после нападения России на Украину, “превращают Литву в страну одиноких и бедных женщин” является манипуляцией фактами и не соответствует истине. Литва, как и другие европейские страны, давно борется с демографическим кризисом, к которому беженцы из Украины не имеют никакого отношения. Наш вердикт – манипуляция.

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Для создания материала, который появился на сайте российского пропагандистского информационного ресурса, журналисты из России “креативно” сократили и затем снабдили новым заголовком статью, первоначально опубликованную на портале литовского государственного телевидения и радио. Изначально материал назывался “Мужская смертность в Литве растет: демографы обещают женщинам одинокую и бедную старость”, в нем рассказывается о том, что уровень смертности среди мужчин в стране остается высоким и увеличивается количество одиноких женщин в пожилом возрасте. О женщинах из Украины в статье упоминается только в одном предложении в публикации “в прошлом году число женщин в стране увеличилось за счет беженцев из Украины”.

По данным литовского департамента статистики, в Литву бежало порядка 74 060 военных беженцев из Украины, из них около 48 тыс. - женщины. Однако здесь важно понимать, что значительная часть женщин из 48 тыс. - это дети, подростки и замужние женщины, мужья которых остались в Украине. Присутствие беженцев из Украины в Литве не означает, что все они без исключения намереваются остаться в этой балтийской стране после окончания войны в Украине. К тому же Литва, как и другие страны Европейского Содружества, борется с демографическим кризисом, который начался задолго до войны в Украине и появления украинских беженцев на территории этой балтийской страны. С обсуждением политиков и экспертов того, как можно решить демографический кризис в стране, можно ознакомиться здесь и здесь. С демографическим прогнозом по увеличению либо сокращению населения стран Европейского Союза, который подготовил Евростат, можно ознакомится здесь. Поэтому тезис “украинские беженки превращают Литву в страну одиноких и бедных женщин” является манипуляцией.

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