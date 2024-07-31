Правда ли, что тайное мировое правительство paдикальных иcлaмистов захватило мир?

Еще в 2015 году в интервью The Guardian Абдул Вахид изложил свои взгляды, к которым, в том числе, относится и противостояние Израилю как „сионистскому государству“ и критическое отношение к западной демократии. Из этого интервью следует, что отдельные представители правительства Великобритании уже в 2015 году считали Хизб ут-Тахрир экстремистской организацией и призывали ей противодействовать.