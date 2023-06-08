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Может ли видеоклип, на котором запечатлены две необычайно высокие девушки в странных одеждах якобы в России в 1997 году, служить доказательством присутствия пришельцев среди землян – над этим вопросом спорят пользователи социальных сетей, причем не только из Литвы. Мы выяснили, что на самом деле девушки – это актрисы цирка Запашных, загримированные в розовые костюмы для выступления во время шоу “UFO. Цирк с другой планеты”.
Ateiviai.
Ateiviai.
© Shutterstock

Teiginiai


Видео демонстрирует короткий отрывок прогулки двух необычайно высоких девушки в странных одеждах розового цвета, подпись к видео гласит, что это, возможно, инопланетянки, а видео якобы снято Роскосмосом в России в 1997 году.

Verdiktas

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Девушки – это сестры, актрисы цирка Запашных, загримированные для выступления во время шоу “UFO. Цирк с другой планеты”, которое прошло в 2014 году. Девушек зовут Тамара и Людмила Титченковы, они модели и актрисы. Наш вердикт – в видео, опубликованном в социальных сетях, полностью отсутствует информация о том, что в нем демонстрируются цирковые актрисы.

Melo detektoriaus komentaras


Подробно прочитать о шоу “UFO. Цирк с другой планеты”, а заодно ознакомиться с фотографиями сестер Титченковых, загримированных под инопланетянок, можно здесь и на сайте цирка Запашных. Фрагменты видеозаписи с выступлением сестер Титченковых во время шоу братьев Запашных можно посмотреть здесь.

Оригинальная фотография Тамары и Людмилы Титченковых, загримированных под инопланетянок
Оригинальная фотография Тамары и Людмилы Титченковых, загримированных под инопланетянок
© Ekrano nuotr.
Скриншот из видеоклипа в социальных сетях
Скриншот из видеоклипа в социальных сетях
© Ekrano nuotr.

Подробно о сестрах Титченковых можно прочитать здесь. Вкратце: у девушек редкое генетическое заболевание – синдром Марфана (из-за которого тело развивается в ускоренном темпе). Рост Тамары – 204 сантиметра, рост Людмилы – 202 сантиметра. Генетическое заболевание объясняет необычно высокий рост девушек.

***

Государственная корпорация по космической деятельности “Роскосмос” была создана в 2015 году, в 1997 году ее просто не существовало, поэтому приписывать запись какого-либо видео 90-ых или первой половине 2000-ых годов сотрудникам Роскосмоса было бы ошибкой.

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