Teiginiai
Видео демонстрирует короткий отрывок прогулки двух необычайно высоких девушки в странных одеждах розового цвета, подпись к видео гласит, что это, возможно, инопланетянки, а видео якобы снято Роскосмосом в России в 1997 году.
Verdiktas
Девушки – это сестры, актрисы цирка Запашных, загримированные для выступления во время шоу “UFO. Цирк с другой планеты”, которое прошло в 2014 году. Девушек зовут Тамара и Людмила Титченковы, они модели и актрисы. Наш вердикт – в видео, опубликованном в социальных сетях, полностью отсутствует информация о том, что в нем демонстрируются цирковые актрисы.
Melo detektoriaus komentaras
Подробно прочитать о шоу “UFO. Цирк с другой планеты”, а заодно ознакомиться с фотографиями сестер Титченковых, загримированных под инопланетянок, можно здесь и на сайте цирка Запашных. Фрагменты видеозаписи с выступлением сестер Титченковых во время шоу братьев Запашных можно посмотреть здесь.
Подробно о сестрах Титченковых можно прочитать здесь. Вкратце: у девушек редкое генетическое заболевание – синдром Марфана (из-за которого тело развивается в ускоренном темпе). Рост Тамары – 204 сантиметра, рост Людмилы – 202 сантиметра. Генетическое заболевание объясняет необычно высокий рост девушек.
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Государственная корпорация по космической деятельности “Роскосмос” была создана в 2015 году, в 1997 году ее просто не существовало, поэтому приписывать запись какого-либо видео 90-ых или первой половине 2000-ых годов сотрудникам Роскосмоса было бы ошибкой.
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