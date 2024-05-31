Правда ли, что СБУ использует детей в Беларуси для совершения терактов?

В фильме показываются различные молодые люди, судя по всему, уже осужденные и отбывающие наказание, которые рассказывают о том, как их завербовали украинские спецслужбы и организации. Якобы молодым людям поручали изготавливать взрывные устройства и коктейли Молотова, распространять и изготавливать литературу анархического и деструктивного содержания, а также поручили взорвать здание „госструктуры“ в Барановичах. В другой части фильма также рассказывается о том, что в Беларуси молодых людей подбивали на совершение стрельбы в школах.

Очень показательно то, что несмотря на то, что предполагается, что фильм снимается уже после проведения следственными органами расследований по поводу „склонения детей к террористической деятельности“, в самом фильме удивительно мало конкретных деталей и доказательств. Основной способ воздействия на зрителя – закадровый голос рассказчика, иногда нарисованные переписки с „кураторами“ (вместо реальных снимков экрана), анимация якобы устава террористической молодежной ячейки (вместо реальных изображений отсканированных страниц или фотографий), общие слова экспертов об уязвимой психике подростков, видео оперативной съемки и интервью с самими молодыми людьми, которые с полной готовностью рассказывают, как планировали различные акции. Хотя кадры оперативной съемки и слова самих молодых людей могли бы считаться доказательством, однако нет никакой возможности проверить, что является инсценировкой, а что было сказано под давлением белорусских следственных органов.