Teiginiai

От того, что вы говорите страшные вещи, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть, власть фактически в руки населения. Как только все люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело.

Иллюзия будет такой великой, такой всеобъемлющей, что она будет надежно скрыта от их восприятия.

Verdiktas

Слова Германа Грефа оказались вырваны из контекста, сам Греф впоследствии отметил, что поскольку участвовал в дискуссии в роли модератора, то пытался спровоцировать острую дискуссию среди участников и его слова не стоит воспринимать буквально. Хотя фрагмент речи Германа Грефа вызвал к жизни теорию заговора, однако шуточная речь российского банкира не является доказательством существования какого-либо всемирного заговора. Мы оцениваем использование вырванной из контекста цитаты Германа Грефа как манипуляцию.

Melo detektoriaus komentaras

Герман Греф во время Международного экономического форума в 2012 году в Петербурге модерировал панельную дискуссию “Выход из управленческого тупика: мудрость толпы или авторитарный гений?”, во время которой и выступил с заявлением, породившим теории заговора. Сам Греф следующим образом прокомментировал волну теорий заговора, которые появились после его речи во время панельной дискуссии:

“Честно говоря, когда я узнал, какие глубокие выводы сделали некоторые интернет-мыслители из моих шуток во время нашей сессии, я от души посмеялся. Неужели умному человеку может быть не понятно, что роль модератора предполагает провокационные реплики, которые подогревают дискуссию? Ребята, ну нужно ведь обладать хоть каплей чувства юмора! Хорошо, допустим, что с чувством юмора у некоторых комментаторов полный швах. Но ведь в конце дискуссии я абсолютно серьезно рассказал, сколько Сбербанк сегодня зарабатывает за счет краудсорсинга, как мы используем краудстаффинг и с его помощью нанимаем на работу самых талантливых профессионалов”.

Манипуляция © Ekrano nuotr.





В 2020 году Греф еще раз объяснил свои слова, сказанные им в Петербурге:

“Называлась панель «Выход из управленческого тупика: мудрость толпы или авторитарный гений?». Что делать в ситуации, когда асимметрия информации перестала существовать как факт? Все участники панели стали очень активно поддерживать демократическую модель. Я понял, что мероприятие срывается: дискуссии нет. Это была моя провокация панели, я действовал как модератор. И реплику, призванную оживить разговор, вырвали из контекста и преподнесли как мою точку зрения, что, конечно же, абсолютно не корректно”.

Цитата, которая сопровождает отрывок с выступлением Грефа о том, что “иллюзия будет такой великой, такой всеобъемлющей, что она будет надежно скрыта от их восприятия”, российскому банкиру не принадлежит. Нам удалось проследить ее происхождение до одного из англоязычных сайтов. Как утверждают владельцы сайта, эта цитата является фрагментом так называемого “тайного договора Властителей Мира”. Текст “тайного договора Властителей Мира” подозрительно похож на один из самых известных подложных антисемитских документов “Протоколы сионских мудрецов”. Анализ сайта указывает на то, что его владельцы занимаются распространением самых невероятных и нелепых конспирологических теорий. С тем какие существуют конспирологические теории и почему они пользуются популярностью среди обывателей можно ознакомиться здесь и здесь.