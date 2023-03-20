Teiginiai



В Польше запрещают все русское и сносят памятники русским солдатам. Белорусское население на территории Западной Беларуси после того, как этот регион отошел Польше по результатам Рижского мира (в 1921 году – ред.), принудительно полонизировалось. Польские власти запрещали использовать белорусский язык в государственных учреждениях, закрывали белорусские школы. В Березе-Картуской был открыт концентрационный лагерь. Преступлениям Армии Крайовой против славян в году Великой отечественной войны нет числа. В 40-ых годах мы выбрали жизнь бок о бок с Россией.



Verdiktas



В сюжете используются ряд умышленно ложно интерпретированных фактов из общей истории Беларуси и Польши. Наш вердикт - пропаганда и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Вот, что о подобных инсинуациях, которые распространяет белорусские пропагандистские провластные средства массовой информации, говорят историки.

Даниель Боцковски (Польша, университет в Белостоке, историк и эксперт по безопасности):

Этническая политика Второй Польской республики в отношении меньшинства, в том числе и белорусского меньшинства, была предосудительна и заслуживает осуждения, о чем пишут польские историки, единственный геноцид, имевший место в то время, касался Советской России, а значит и Белорусской ССР – военный коммунизм, ликвидация кулаков, репрессии 1930-32 гг. (Я. Купала, В. Игнатовский), репрессии 1933-35 годов (Белорусская национальная Грамада, Белорусский национальный центр), чистки 1937-38 годов (Польская военная организация). Их жертвами стали сотни тысяч белорусов, проживавших в БССР, также обвиненных в сотрудничестве или шпионаже в пользу Польши. Документы по этому поводу также есть в белорусских архивах.

Положение белорусов в Польше было очень тяжелым, потому что польские власти в 1930-х годах воспринимали деятельность многих белорусских партий и кругов как продолжение советской политики, которой СССР способствовал, организовывая различные бандитские вооруженные формирования в приграничных районах, которые должны были создать впечатление антипольского движения сопротивления. Кроме того, велась крайне активная шпионская, агитационная и пропагандистская деятельность.

Манипуляция © Ekrano nuotr.

Витольд Сокала, политолог из Польши, заместитель директора Института Международных отношений в университете имени Яна Кохановского:

В Советской Беларуси, которую он представляет как страну счастья и прогресса, свирепствовал красный террор, направленный среди прочего и на православное духовенство и крестьян, выступающих против коллективизации. Под властью Москвы он унес сотни тысяч жертв. Называть лагерь в Березе Картуской концентрационным лагерем - преувеличение по сравнению с советскими трудовыми лагерями или нацистскими лагерями. Береза был орудием репрессий в основном против коммунистических активистов, левой и крайне правой оппозиции, украинских националистов и, в некоторой степени, обычных преступников. Количество смертей в этой тюрьме известно примерно и не превышает 20.

Витольд Юраш, глава фонда Центр стратегического анализа, аналитического центра, занимающегося внешней политикой и польской экономикой, дипломат:

У каждого народа и страны есть свои грехи на совести, и Польша тоже имеет свои грехи против белорусов. Политика, которую власти Польши вели по отношению к белорусскому меньшинству, была сложной и менялась на протяжении всего межвоенного периода.

В определенный период времени у белорусского меньшинства была даже своя политическая фракция в парламенте Польши – Белорусский посольский клуб. Тем не менее действительно, если в 1918/1919 учебном году было 346 белорусских школ, то в 1937 году было всего 5 белорусско-польских начальных школ, 44 школы, в которых белорусский язык преподавался как один из предметов, и одна белорусская гимназия, также было разрушено около 127 церквей;

В ходе репрессий в Восточной Беларуси многие представители интеллигенции, культурной и творческой элиты, зажиточные крестьяне были расстреляны, сосланы в Сибирь и Среднюю Азию. Из 540—570 литераторов, печатающихся в Белоруссии в 1920—1930-х годах было репрессировано не менее 440—460 (80 %), а если учитывать авторов, вынужденных покинуть родину, то репрессиям подверглись не менее 500 (90 %), четверть от всего количества литераторов (2000), репрессированных в СССР. Количество прошедших через лагеря оценивается примерно в 600—700 тыс. человек, расстрелянных — не менее 300 тыс. человек. Определённую часть репрессированных составляли поляки из ликвидированного в 1938 года Польского национального района, которые были депортированы в Казахстан и Сибирь.

О том что происходило на территории Беларуси, занятой Красной Армией:

публикация в Белгазете, информационно-аналитическом еженедельнике: "прославляя воссоединение народов, советские идеологи умалчивали о четырех депортациях, проведенных в 1940–41 гг. В результате чистки страны от “неблагонадежного элемента” из Беларуси в Сибирь было выселено более 120 тыс. человек. Все то, что граждане СССР пережили после образования Страны Советов, после 1939 г. коснулось и западных белорусов. Тотальный террор и репрессии стали основой общественно-политической жизни страны“. Среди пострадавших были все, кто казался подозрительным для НКВД Беларуси – поляки, крестьяне, беженцы из оккупированной Германией Польши. Британский историк Роджер Мурхаус, например, утверждает, что вполне возможно, что во время волн депортации из Беларуси на территорию СССР было выселено до полутора миллиона человек.

Известный белорусский историк Игорь Мельников отмечает: "историческая правда стала жертвой политики, причем грязной политики. Антипольское послание стало оружием в этой политике. А отсутствие знание об истории, о реальной роли Армии Крайовой и польского подполья способствует воспроизведению советских тезисов. Нет знаний о том, что Армия Крайова подчинялась польскому правительству в изгнании и входила в состав антифашистской коалиции. Об ее истинной роли не говорят, а изображают бандитами".

О том, к чему стремятся власти нынешней Беларуси, создавая альтернативную реальность, в которой солдат Армии Крайовой превращают в союзников Третьего Рейха, можно прочитать здесь. О том, как АК воевала с нацистами на территории Беларуси, также хорошо известно. Здесь стоит напомнить, что в 1993-94 гг. в Беларуси существовала правительственная комиссия, изучавшая деятельность АК с целью придания ее участникам статуса ветеранов войны, о чем был подготовлен соответствующий доклад. Однако данный процесс не был завершен, поскольку к власти пришел Александр Лукашенко.

Отношения между белорусами и межвоенным польским государством не были однозначными, однако основу формирований АК на территории современной Беларуси составляли местные жители, и далеко не все из них считали себя поляками. Конфликты АК с просоветскими силами были естественным явлением, поскольку АК воспринимала Польшу в ее довоенных границах и рассматривала нацистские и советские военные единицы как оккупантов.

Истории "Лупашки" и "Бурого" действительно разительно отличаются в коллективной памяти поляков и белорусов, в т. ч. автохтонного белорусского населения Подляшья. Тем не менее, польское государство дало их действиям надлежащую правовую оценку в 2005 г., а более поздние дебаты не ставили результатов следствия под сомнение. А в июне 2021 г. польский президент Анджей Дуда посетил деревню Залешаны в Гайновском повете, где поклонился памяти белорусских жертв отряда Ромуальда Райса.