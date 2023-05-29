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Волну дискуссий в социальных сетях вызвало видео, создатели которого намекают на то, что на Джо Байдене, президенте США, постоянно надета маска, под которой в роли Байдена может выступать совершенно другой человек. Разбираем, что не так с этим видеоклипом и почему его создатели запутались в теориях заговора.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© AFP / Scanpix

Teiginiai


Видеоклип состоит из нескольких фрагментов: на одном из них мы видим мужчину, который трогает лицо женщины и растягивает его. В другом фрагменте видео появляется Джо Байден, на которого указывает молодой человек, этот фрагмент сопровождает надпись “время снять с этого парня маску”.

Verdiktas

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Видеоклип создан таким образом, чтобы подчеркнуть правдивость теории заговора о том, что на Джо Байдене, президенте США, постоянно надета маска, под которой в роли Байдена может выступать совершенно другой человек. В видео полностью отсутствует информация, которая помогла бы зрителям понять, что в клипе выступает профессиональная актриса, загримированная так, чтобы быть похожей на женщину с избыточным весом, и комик. Наш вердикт – манипуляция и отсутствие контекста.

Melo detektoriaus komentaras


Кадры, на которых мужчина трогает лицо женщины, растягивает его и таким образом демонстрирует, что на ее лице якобы маска - это фрагмент передачи юмористического телешоу TV Total, которое с 1999 года по 2015 годы вел Штефан Рааб, немецкий телеведущий. Его гостья - Вольке Хегенбарт, актриса, на тот момент снялась в комедии “Она становится еще толще” о проблемах людей с избыточным весом. К Штефану на передачу Вольке пришла в театральном гриме, в котором она снималась в комедии и который добавил ей сорок килограммов веса. Видеоклип с актрисой в гриме не является доказательством того, что Джо Байден не тот, за кого себя выдает. В описании к видео отсутствует информация, которая помогла бы зрителю понять, что в кадре актриса в профессиональном гриме, а тэги в описании прямо вводят зрителя в заблуждения, являясь отсылками на различные теории заговора. В полном видео передачи TV Total с 7.00 минуты видно, как гримировали, чтобы ее лицо совершенно изменилось и стало похожим на Джессику Грасхофф, героиню комедии, в которую Вольке Хегенбер перевоплотилась.

Манипуляция
Манипуляция
© Ekrano nuotr.

Теория о том, что Джо Байден умер, а его место якобы занял двойник, появилась несколько лет назад, в начале президентского срока американского политика. Ранее сторонники теорий заговоров утверждали, что настоящий Джо Байден умер несколько лет назад и его заменил его брат-близнец. Однако у Джо Байдена нет брата-близнеца, он старший из четырех братьев и сестер – Вэлери, Джеймса и Фрэнка. С биографией Джо Байдена можно ознакомиться здесь и здесь. Конспирологи также распространяли сообщения, что Джо Байден якобы является рептилоидом, то есть разумной рептилией принявшей облик человека – теория заговора, сторонники которой верят в разумных рептилий, управляющих человечеством. То, что конспирологи приняли за клубок змей на кисти Байдена, оказалось розарием, который Джо Байден носит в память умершего сына – Бо Байдена.

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