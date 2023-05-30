Teiginiai



“Чьи гены передаются сыну, а чьи дочери. Чаще всего мальчикам передаются гены их матери, девочкам – гены их отца. Но ситуации, связанные с какими-либо хроническими процессами, хроническими заболеваниями, предрасположенностью, им передаются 50/50 - и от мамы, и от папы. Но психоэмоциональная копия мамы – это её сыновья, а папы – дочери”.

Verdiktas



В целом эти утверждения не отличаются точностью и могут вызвать заблуждения относительно генетики и психоэмоционального развития. Наш вердикт – манипуляция и отсутствие контекста, необходимого для того, чтобы понять механизм наследственности и передачи генов от детей к родителям.

Melo detektoriaus komentaras



1) Генетическая передача от родителей к детям: Каждый человек имеет 23 пары хромосом, половина из которых приходится на каждого родителя. Это означает, что каждый ребенок получает приблизительно 50% своего генетического материала от матери и 50% от отца, независимо от пола ребенка. Единственным исключением является Y-хромосома, которую мужчины передают своим сыновьям.

Манипуляция © Ekrano nuotr.

Однако существует явление геномного импринтинга – процесс, при котором определенные гены могут быть экспрессированы или подавлены в зависимости от их происхождения от матери или отца. Это означает, что гены могут проявляться по-разному в зависимости от своего родительского происхождения. Импринтинг может влиять на определенные черты — от размера нашего тела до сна и памяти. Но поскольку импринтинг происходит на относительно небольшом количестве генов, и эти гены, вероятно, сбалансированы между родителями, импринтинг не будет определять, есть ли у вас поразительное сходство с мамой или папой

2) Что касается генетической предрасположенности к хроническим заболеваниям, это может варьироваться в зависимости от конкретного заболевания. Некоторые заболевания передаются по наследству и могут быть связаны с определенными генами, но это не всегда происходит по принципу 50/50.

3) Утверждение о том, что сыновья являются "психоэмоциональной копией" их матери, а дочери - их отца, является обобщением и может не отражать реальность. Влияние родителей на психоэмоциональное развитие детей может варьироваться и зависит от многих факторов, включая окружающую среду, воспитание и общение.