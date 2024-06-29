Правда ли, что глобалисты уничтожают сельское хозяйство, а СМИ убеждают людей есть насекомых?

Под зловещим термином «глобалисты» в данном случае видимо имеются в виду политики, правительства стран и международные организации, которые выступают в пользу более суровых мер для улучшения экологической и климатической ситуации в мире. Отдельные правительства в разных странах вводят экологические налоги, которые призваны ограничить вред окружающей среде со стороны бизнесов и фермерских хозяйств. Эти меры действительно вызвали протест со стороны фермеров (например, европейских фермеров). Различные эксперты и политики также критикуют данные меры, например, потому, что они возлагают слишком большое бремя на малый бизнес и малоимущие семьи. Таким образом, не существует некоего единого мирового заговора глобалистов против сельского хозяйства и фермеров – но есть острая общественная дискуссия о том, какие меры допустимы, чтобы спасти окружающую среду.