Teiginiai
“В состав лимонада Спрайт входит фенилаланин, который при больших дозировках приводит к паническим атакам, маниакально депрессивным расстройствам и тревожности. Так что вот вам правда о энергетиках и газировках”.
Verdiktas
В состав газировки Спрайт входит не фенилаланин а аспартам, который разлагается в организме на аспартат, метанол и фенилаланин. Дозы аспартама и, следовательно, фенилаланина, которые попадают в организм с газировкой, являются безопасными, что подтверждается множеством научных исследований. Употребление газировки может быть опасным, только для людей, болеющих редким наследственным заболеванием – фенилкетонурией. Более того – фенилаланин – содержится во многих продуктах, богатых белком, таких как молоко, яйца и мясо, о чем автор видео конечно умолчала. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Фенилаланин не является известным компонентом газировки “Спрайт”. Фенилаланин содержится во многих продуктах, богатых белком, таких как молоко, яйца и мясо. С составом газировки “Спрайт” можно ознакомиться здесь. В диетических версиях газированных напитков в качестве искусственного подсластителя иногда используется аспартам.
Аспартам является безопасным для большинства людей, но некоторые могут испытывать чувствительность к нему. Тем не менее, для людей с наследственным заболеванием фенилкетонурией (ПКУ) потребление аспартама может быть опасным, поскольку они не могут метаболизировать аминокислоту фенилаланин, которая содержится в аспартаме. Если у вас нет ПКУ и вы не чувствительны к аспартаму, потребление его в умеренных количествах не представляет опасности для вашего здоровья.
Аспартам — это низкокалорийный подсластитель, который был одобрен многими регулирующими органами по всему миру, такими как Федеральная комиссия по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA). С оценкой рисков, связанных с аспартамом, которое провели эксперты и ученые из EFSA можно ознакомиться здесь. Вкратце: аспартам и продукты его распада безопасны для населения в целом (включая младенцев, детей и беременных женщин).
Аспартам разлагается в организме на три химические вещества: аспартат, метанол и фенилаланин. Все эти вещества также встречаются в природе и в некоторых продуктах, которые мы потребляем каждый день. При умеренном потреблении аспартама концентрация этих веществ в организме остается на безопасном уровне. Только в случае чрезмерного потребления аспартама возможно появление негативных, таких как головная боль или расстройство ЖКТ.
Чтобы достичь ДСП (допустимой суточной дозы – ред.) для аспартама (40 мг/кг массы тела), взрослый человек весом 60 кг должен ежедневно выпивать 12 банок (330 мл) диетического безалкогольного напитка (содержащего аспартам в максимально допустимых дозах) всю оставшуюся жизнь. Однако на самом деле аспартам используется в меньших количествах, а его количество в безалкогольных напитках может быть в 3–6 раз меньше максимально допустимого уровня. С другими мифами, которые окружают напитки производства компании Кока-Кола можно ознакомиться здесь.
Если у вас нет фенилкетонурии или чувствительности к аспартаму, его потребление в разумных количествах, согласно рекомендациям ВОЗ и других органов, не должно представлять опасности для вашего здоровья. Всегда важно помнить о важности сбалансированного питания и разнообразия продуктов, чтобы поддерживать хорошее здоровье.
- Источники
- EFSA завершило полную оценку рисков, связанных с аспартамом, и пришло к выводу, что он безопасен при нынешних уровнях воздействия
- Аспартам – что это такое
- Дополнительная информация о высокоинтенсивных подсластителях, разрешенных для использования в пищевых продуктах в США
- Напитки компании Кока-Кола – правда и мифы
- Состав газировки Спрайт
- Могу ли я пить кока-колу, если у меня фенилкетонурия (ФКУ)?
- Некоторые напитки в бутылках имеют на этикетке надпись “Содержит источник фенилаланина”. Хорошо это или плохо?
- Фенилаланин в продуктах питания
- Фенилаланин в диетической газировке: вреден ли он?
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