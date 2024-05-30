Правда, что "в Лондоне при реставрации особняка Томаса Теодора обнаружили сотни мумифицированных тел странных существ"?

“В Лондоне при реставрации заброшенного особняка крипто-натуралиста Томаса Теодора было найдено нечто, что не может не шокировать. В подвале его дома строители обнаружили несколько тысяч маленьких, плотно закрытых деревянных ящиков. Внутри ящиков строители начали находить мумифицированные тела странных, мифических существ, которые, казалось, могли жить только в сказках. Томас Теодор был известен, как крипто-натуралист, который путешествовал по всему миру и искал разных странных существ. До сих пор идут споры, является ли эта коллекция правдой или это очень реалистичная мистификация,“ – сообщают создатели видеоролика.

И Томаса Теодора Меррилина, и его коллекцию выдумал Алекс К. Ф., британский иллюстратор, скульптор, писатель и певец. Алекс неоднократно рассказывал, почему и для чего выдумал и Томаса Теодора, и его коллекцию странных существ. В видеоролике об этом ничего не говорится, более того, авторы видео намекают на то, что история правдивая. Наш вердикт – как в самом видеоролике так и описании к нему отсутствует контекст, благодаря которому можно было бы понять, что в видео рассказывается о мистификации.