Правда, что "Сильвестр Белт обвинил в своем плохом результате певицу из Израиля"?

Teiginiai
1) „Певец из Литвы обвинил Израиль в своем плохом результате на Евровидении“;
2) „Певец Сильвестр Белт, представлявший Литву на конкурсе Евровидение в Мальме, обвинил Израиль в своем слабом выступлении (14-е место из 25). Хотя в посте, размещенном в соцсети Х, литовец не упомянул Израиль, понять, о чем идет речь, достаточно просто. „Выступать после этой страны, когда публика была так возбуждена, было одним из самых ужасных событий в моей жизни“, – написал он… А литовец в сумме набрал только 90 баллов. И не нашел ничего лучше, как обвинить в этом Эден Голан;
3) „Выступать в финале против этой страны было просто ужасно“, – пожаловался он в соцсетях. Такие тезисы можно найти в статье, которую опубликовал один из русскоязычных новостных порталов Израиля.
Verdiktas
Мы нашли твит Сильвестра Белта, в котором он, по словам израильского издания, якобы обвинил Эден Голан, певицу из Израиля в своем поражении, и выяснили, что литовец дословно написал следующее: „Выступать после этой страны, после того, когда толпа была так возбуждена, было одной из худших вещей, через которые мне пришлось пройти, я действительно сделал все, что мог в этой ситуации... травматичный опыт, жаль, что все не закончилось после первого полуфинала“. Ни прямого, ни косвенного обвинения по отношению к Эден Голан из-за своего результата в Евровидении твит Белта не содержит. Литовский исполнитель говорил о собственных эмоциях, которые пережил во время выступления на Евровидении. Позже Белт свой твит удалил. Наш вердикт – текст, опубликованный изданием из Израиля, является отчасти манипулятивным, так как меняет контекст сообщения и высказывания исполнителя из Литвы о его впечатлениях от выступления на Евровидении.
Melo detektoriaus komentaras
Эден Голан, певица, которая в этом году на конкурсе Евровидения 2024 представляла Израиль, выступала шестой, Сильвестр Белт – представитель Литвы был седьмым, и на подиум сцены вышел сразу после Эден Голан. Выступление Голан и затем Белта можно найти в записи на официальной трансляции Евровидения (Эден Голан с 36,48 минуты по 40,08 минуту, а Сильвестра Белта с 40.59 минуты до 43.50 минуты). Достаточно посмотреть выступление Эден Голан и затем Сильвестра Белта, чтобы убедиться в том, что зал действительно гудел в то время, когда Голан исполнила свою песню. Шум со стороны зрителей сопровождал и выступление исполнителя из Литвы. О своих впечатлениях от выступления перед гудящей в зале толпой Сильвестр Белт также рассказал (0.55 – 1.20 минута видеорепортажа) литовским журналистам: „Вопрос журналиста: как ты себя чувствовал, когда вышел на сцену после Израиля? Ответ: было очень сложно петь после страны… от которой все гудело. Я пробовал себя собрать, было нелегко, но я сделал все что мог в этой ситуации.“
Западные мировые издания отметили, что нынешнее Евровидение практически с самого начала сопровождали скандальные происшествия. Подробнее об этом можно прочитать здесь, здесь и здесь.
Источники
Конкурс песни Евровидение 2024: гранд-финал (прямая трансляция)
Сильвестр Белт поделился своими мыслями и эмоциями после финала Евровидения;
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