Правда, что „роботы уже заявили с трибун, что их задача — уничтожить человечество“?

Teiginiai
“Тех, кто сейчас управляет землей, живой мир не интересует, они готовы его вообще уничтожить. Зашли разговоры о том, что на Земле останутся только одни роботы. Роботы уже заявили с трибун, что их задача — уничтожить человечество,“ – говориться в видеоклипе.
Verdiktas
Ученые, политики, футурологи и философы ведут дискуссии о том, какое место в жизни людей как в ближайшем, так и отдаленном будущем будет занимать искусственный интеллект. Однако это всего лишь дискуссии, а не факты, подтвержденные какими-либо конкретными планами по уничтожению человечества и замене людей роботами. Все, о чем говорится в видеоролике, не содержит никаких доказательств, сочетает субъективное мнение и ложные утверждения. Роботы не обладают сознанием, не могут формулировать собственные цели и, тем более, не могут делать публичные заявления с трибун. Наш вердикт – манипуляция и выдумка.
Melo detektoriaus komentaras
Многие международные организации, правительства и НПО активно работают над сохранением окружающей среды и биоразнообразия, поэтому заявление, что лидеры государств стремятся к уничтожению всего живого, является ничем иным, как подтасовкой фактов и примитивной манипуляцией. Примером усилий международного сообщества по защите окружающей среды являются глобальные климатические соглашения, такие, например, как Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году, и цели программы ООН по устойчивому развитию.
Роботы в настоящее время не обладают сознанием, не могут формулировать собственные цели и, тем более, не могут делать заявления с трибун. Все роботы на сегодняшний день работают на основе программного обеспечения, разработанного людьми, и выполняют задачи, предписанные им людьми. О том, что на сегодняшний день представляет собой искусственный интеллект, можно прочитать здесь, здесь и здесь. В Европейском Союзе приняли закон, который создает правовую базу по использованию искусственного интеллекта на территории ЕС. Утверждение о том, что роботы публично заявляли о желании уничтожить человечество, не имеет под собой никаких оснований и является выдумкой. Заявления о том, что роботы хотят уничтожить человечество, относятся к фантастической литературе или фильмам, таким, как „Терминатор“, а не нашей с вами действительности.
Источники
Google – искусственный интеллект (ИИ) что это такое Энциклопедия Британника – все, что вам нужно знать о искусственном интеллекте
IBM – база данных о достижениях в области искусственного интеллекта