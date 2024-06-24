Правда, что "полынь убивает 98 процентов раковых клеток в течение шестнадцати часов"?

Teiginiai
“Это растение убивает 98% раковых клеток всего за шестнадцать часов. Растение это — полынь. Экспериментами доказано, что данное растение не оказывает никакого негативного воздействия на здоровые клетки организма. Когда во время очередного эксперимента учёные добавили к артемизинину железо, а затем прикрепили к тканям лёгких, в основном к заражённым раком, то артезиминин воздействовал на „плохие“ клетки, при этом оставляя „здоровые“ клетки нетронутыми“, – сообщают создатели видеоролика.
Verdiktas
Пока что доказательств того, что артемизинин убивает 98% раковых клеток за 16 часов, при этом не оказывает никакого негативного влияния на здоровые клетки, несмотря на несколько многообещающих результатов научных исследований, нет. Нам бы хотелось отметить, что при лечении онкологических заболеваний исключительно важно полагаться на те методы лечения и терапии, которые уже были тщательно проверены и показали свою надежность. Как в видеоролике, так и его описании отсутствует контекст, благодаря которому зрители могли бы понять, что пока убедительного подтверждения эффективности и безопасности артемизинина, как средства лечения рака, нет.
Melo detektoriaus komentaras
Артемизинин, известный своими антималярийными свойствами, выделяют из полыни однолетней (Artemisia annua). Это вещество действительно изучается, как потенциальное средство лечения рака. Исследования показывают обнадеживающие результаты, но, тем не менее, крупные клинические испытания, в том числе и на людях, еще далеки от завершения. Исследования на животных показали, что артемизинин может ингибировать рост опухолей и метастазирование, но нет убедительных клинических испытаний на людях, которые могли бы подтвердить эффективность артемизинина.
Насколько нам известно, до сих пор было проведено всего несколько небольших клинических испытаний, которые изучали роль артемизинина в лечении рака. В этих исследованиях артемизинин использовался в сочетании с обычным методами лечения рака, а не как альтернатива, поэтому, как мы уже вспоминали, требуется больше исследований, чтобы точно знать, может ли он помочь. Вопреки тому, что автор видео утверждает, будто у артемизинина и его производных нет побочных эффектов, они существуют. Побочные эффекты от препаратов артемизининового класса схожи с симптомами малярии: тошнота, рвота, анорексия, головокружение и лёгкие нарушения крови.
Кроме того, обзоры литературы подчеркивают влияние артемизинина и его производных на метаболизм раковых клеток, иммуносупрессию и раковые стволовые клетки и обсуждают клинические испытания артемизининов, используемых для лечения рака. Несколько клинических испытаний были проведены с использованием ART для понимания эффективности артемизининов при раке груди, колоректальном раке и других твердых опухолях. Подчеркиваем, что для подтверждения эффективности и безопасности артемизинина, как средства лечения рака, требуются дополнительные исследования на больших группах людей.
Источники
Артемизинины как противоопухолевые препараты: новые терапевтические подходы, молекулярные механизмы и клинические испытания
Перепрофилирование артемизинина и его производных в противоопухолевые препараты: шанс или вызов?
Тяжелые аллергические реакции на пероральный артезунат: описание двух случаев