Правда, что "парабены в косметике могут спровоцировать рак груди у женщин?"

«У женщин, страдающих раком груди, исследователи из британской лаборатории обнаружили переизбыток парабена. Парабен используется во всех косметических и моющих средствах, особенно тех, которые мы наносим в зоне подмышек. Это как раз рядом с грудью – поэтому легко может развиться рак», – Филиппа Дарбр, академик Редингтонского университета Великобритании

Кроме исследования Филиппы Дарбр, в котором она обследовала двадцать образцов опухолей рака молочной железы, ни одно из множества последующих исследований не подтвердило связи между парабенами и раком молочной железы. Парабены используются в косметике, произведенной в США, и частично в косметике, которая используется в Европе. Хотя Европейская Комиссия в 2014 году сообщила, что частично ограничила использование парабенов для производства косметики в ЕС, Европейский Научный комитет по безопасности потребителей неоднократно подтвердждал безопасность парабенов, если их концентрация в косметике не превышает установленной нормы. Наш вердикт – видеосюжет является манипуляцие, где полностью отсутствует контекст, необходимый для того, чтобы понять влияние парабенов на организм человека.