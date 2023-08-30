Правда, что "парабены в косметике могут спровоцировать рак груди у женщин?"

Тезисы
«У женщин, страдающих раком груди, исследователи из британской лаборатории обнаружили переизбыток парабена. Парабен используется во всех косметических и моющих средствах, особенно тех, которые мы наносим в зоне подмышек. Это как раз рядом с грудью – поэтому легко может развиться рак», – Филиппа Дарбр, академик Редингтонского университета Великобритании
Вердикт
Кроме исследования Филиппы Дарбр, в котором она обследовала двадцать образцов опухолей рака молочной железы, ни одно из множества последующих исследований не подтвердило связи между парабенами и раком молочной железы. Парабены используются в косметике, произведенной в США, и частично в косметике, которая используется в Европе. Хотя Европейская Комиссия в 2014 году сообщила, что частично ограничила использование парабенов для производства косметики в ЕС, Европейский Научный комитет по безопасности потребителей неоднократно подтвердждал безопасность парабенов, если их концентрация в косметике не превышает установленной нормы. Наш вердикт – видеосюжет является манипуляцие, где полностью отсутствует контекст, необходимый для того, чтобы понять влияние парабенов на организм человека.
Комментарий Детектор лжи
Мифу о том, что парабены вызывают рак молочной железы, уже несколько десятилетий. Исследование, которое в 2004 году опубликовала Филиппа Дарбр, на тот момент молекулярный биолог в Университете Рединга в Великобритания, показало, что парабены действуют в организме подобно эстрогену и могут спровоцировать рост и размножение клеток рака молочной железы. Однако исследование Филиппы практически сразу после выхода раскритиковали другие учены. Причина? Филиппа исследовала всего лишь около двадцати образцов опухолей рака молочной железы.
Американское онкологическое общество согласно с критикой: «исследование (Филиппы Дарбр) не показало, что парабены вызывали или способствовали развитию рака молочной железы в этих случаях – оно лишь показало, что они там присутствовали». Национальный институт рака также отметил отсутствие доказательств того, что парабены вызывают рак молочной железы. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Центры по контролю и профилактике заболеваний признали парабены безопасными для использования в косметике (категория, включающая средства для макияжа, ухода за кожей, волосами и бритья) без каких-либо рекомендуемых ограничений по концентрации.
В том же 2004 году Филиппа Дарбр опубликовала еще одну статью в «Журнале прикладной токсикологии», в которой заявила буквально следующее: «нигде в рукописи не было сделано никаких утверждений о том, что присутствие парабенов вызвало рак молочной железы».
- Источники
- Парабены – что это такое
- Концентрации парабенов в опухолях молочной железы человека
- Филиппа Дарбр – “я не утверждала, что парабены вызывают рак”
- CDC - информационный бюллетень о парабенах
- Парабены в косметике
- Американское онкологическое общество: Антиперспиранты и риск развития рака молочной железы
- Европейская Комиссия повышает безопасность косметики
- Европейский Научный комитет по безопасности потребителей – подтверждает безопасность метилпарабена
- Европейский Научный комитет по безопасности потребителей – подтверждает безопасность протилпарабена