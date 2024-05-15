Правда, что "кока-колу разливают на подпольных заводах в антисанитарных условиях"?

Teiginiai
Видеоролик демонстрирует группу мужчин, работающих в темном помещении, разливающих темную жидкость из ванны в бутылки с логотипом Кока-Колы. В итоге получается совершенно обычная на вид бутылка Кока-Колы. Видеоролик сопровождает надпись – “Кто там любит Кока-Колу?”
Verdiktas
Видеоролик демонстрирует процесс производства поддельной Кока-Колы, который, скорее всего, был снят на одном из подпольных предприятий в Пакистане либо Бангладеш. Популярные бренды напитков, особенно в странах третьего мира, часто становятся объектом интереса со стороны нечистых на руку предпринимателей, которые организовывают производство поддельных напитков. Наш вердикт – манипуляция, и в описании к видеоролику не хватает контекстной информации о том, что видео демонстрирует процесс контрафактного производства Кока-Колы на подпольном а не на официальном заводе.
Melo detektoriaus komentaras
Подробнее об этой истории можно узнать здесь и здесь, а здесь посмотреть кадры рейда пакистанских сил правопорядка на одну из таких подпольных фабрик, работники которой занимались подделкой напитка. А здесь можно посмотреть, как выглядит производство на заводе, который принадлежит компании Кока-Кола. Более чем очевидно, что напиток производится под строгим контролем качества, производство и разлив – роботизированы, а таких жутких антисанитарных условий, как на видеоролике из Пакистана, нет и быть не может. Кстати – интересный факт, у компании Кока-Кола есть свой завод по производству напитка и в Литве. С информацией об этом заводе можно ознакомиться здесь.
- Источники
- Проверка фактов о вирусном видео с изготовлением поддельных кока-колы и пепси
- Производство поддельной кока-колы в Пакистане шокирует пользователей, вызывая опасения за здоровье людей
- На этих снимках изображен нелегальный цех по производству безалкогольных напитков, который был арестован властями Пакистана
- Удивительная линия по производству Кока-Колы – Внутри завода по производству безалкогольных напитков – Машина для розлива