2024.05.15 16:44

Правда, что "кока-колу разливают на подпольных заводах в антисанитарных условиях"?

 
ru.DELFI.lt
Coca cola
Coca cola
ФОТО: Shutterstock

В социальных сетях появился видеоролик, который демонстрирует группу мужчин, работающих в темном помещении, разливающих темную жидкость из ванны в бутылки с логотипом Кока-Колы. В итоге получается совершенно обычная на вид бутылка Кока-Колы. Видеоролик сопровождает надпись – “Кто там любит Кока-Колу?”. Мы выяснили, что видеоролик записан на подпольной фабрике по производству Кока-Колы в одном из городов Пакистана и не имеет ничего общего с процессом производства газированного напитка на заводах.

Teiginiai

Видеоролик демонстрирует группу мужчин, работающих в темном помещении, разливающих темную жидкость из ванны в бутылки с логотипом Кока-Колы. В итоге получается совершенно обычная на вид бутылка Кока-Колы. Видеоролик сопровождает надпись – “Кто там любит Кока-Колу?”

Verdiktas

Видеоролик демонстрирует процесс производства поддельной Кока-Колы, который, скорее всего, был снят на одном из подпольных предприятий в Пакистане либо Бангладеш. Популярные бренды напитков, особенно в странах третьего мира, часто становятся объектом интереса со стороны нечистых на руку предпринимателей, которые организовывают производство поддельных напитков. Наш вердикт – манипуляция, и в описании к видеоролику не хватает контекстной информации о том, что видео демонстрирует процесс контрафактного производства Кока-Колы на подпольном а не на официальном заводе.

Melo detektoriaus komentaras

„Поддельная Кока-Кола производится в антисанитарных условиях, очевидно, что при приготовлении контрафактных напитков использовались опасные химикаты, непищевые красители, искусственные подсластители и нечистая водопроводная вода,” – видеоролик предположительно было снят в Пенджабе, северо-восточной провинции Пакистана, в городе Гуджранвала. По крайней мере, так утверждают местные индийские и пакистанские средства массовой информации. Более подробно об этом видеоролике можно прочитать здесь и здесь. Ранее в 2022 году в социальных сетях уже появлялись похожие кадры, которые демонстрировали производство в антисанитарных условиях напитка, похожего на Кока-Колу. Якобы именно так было организовано производство напитка на официальном заводе на Филиппинах. Однако, на самом деле, это были фотографии подпольного завода по производству Кока-Колы в Пакистане.
Скриншот из социальных сетей

Подробнее об этой истории можно узнать здесь и здесь, а здесь посмотреть кадры рейда пакистанских сил правопорядка на одну из таких подпольных фабрик, работники которой занимались подделкой напитка. А здесь можно посмотреть, как выглядит производство на заводе, который принадлежит компании Кока-Кола. Более чем очевидно, что напиток производится под строгим контролем качества, производство и разлив – роботизированы, а таких жутких антисанитарных условий, как на видеоролике из Пакистана, нет и быть не может. Кстати – интересный факт, у компании Кока-Кола есть свой завод по производству напитка и в Литве. С информацией об этом заводе можно ознакомиться здесь.

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