Правда, что "гарантийный срок" человеческого организма – сорок лет, а потом запускается процесс самоуничтожения”?

 
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Žmogaus kūnas
Žmogaus kūnas
ФОТО: Shutterstock
Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, в котором говорится о том, что „гарантийный срок” человеческого организма – сорок лет, а потом запускается процесс самоуничтожения”. Объясняем, что видеоролик содержит ряд упрощений и не соответствует современным научным данным о продолжительности и качестве жизни человека, биологии, генетики и медицины.

Teiginiai


„Человеческий организм создан только на сорок лет. За счет целей, смыслов, ответственности возраст продлили до ста лет, но в сорок лет генетически рушится все, появляются болезни. В 28 лет геном запускает рубильник, то есть процесс самоуничтожения, чтобы к сорока уйти из жизни. Наши предки жили 40 лет, в 19 веке крестьяне жили сорок лет, в 28 лет геном человека запускает процесс самоуничтожения, который называется антропоптоз. Это самоуничтожение может закончиться инфарктом или инсультом в сорок лет, а может дать человеку возможность дожить до ста лет. Все это меньше всего зависит от того, что человек ест – добавки, витамины, диеты могут добавить плюс-минус пять лет. Мы продлили жизнь до ста лет – через смыслы, через ценности. В Африке, в ряде стран продолжительность жизни – сорок с чем-то лет, а в Монако 92 года”.

Verdiktas


Видеоролик содержит ряд упрощений и не соответствует современным научным данным о продолжительности и качестве жизни человека, биологии, генетики и медицины. Наш вердикт – частично неправда, частично в описании видеоролика не хватает контекстной информации, чтобы зрители могли ознакомиться с результатами новейших научных исследований о геноме человека, процессах старения человеческого организма.

Melo detektoriaus komentaras


1) Человеческий организм создан только на сорок лет: научно подтвержденной информации о том, что человеческий организм "создан" именно на 40 лет, не существует. Продолжительность жизни человека зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, медицинское обслуживание, социально-экономические условия и многие другие;

2) В сорок лет генетически рушится все: зрение, начинаются все болячки, а в 28 лет геном запускает рубильник, то есть процесс самоуничтожения, чтобы к сорока уйти из жизни: хотя с возрастом увеличивается вероятность возникновения заболеваний и ухудшения зрения, утверждение о том, что это происходит именно в 40 лет и у всех людей, неверно. Процессы старения индивидуальны. Нет научных доказательств того, что в 28 лет геном человека активирует какой-либо "рубильник" для начала процесса самоуничтожения. Процессы старения сложны и многофакторны, и нет одного конкретного возраста, когда они начинаются у всех людей. Скорость старения людей может варьироваться в зависимости от факторов окружающей среды и генетической предрасположенности;

Скриншот из социальных сетей

3) Наши предки жили 40 лет, в 19 веке крестьяне жили сорок лет: средняя продолжительность жизни в прошлом была значительно ниже, чем сейчас, но это было связано не только с естественными пределами человеческого организма, но и с высоким уровнем младенческой смертности, болезнями, отсутствием современной медицины и тяжелыми условиями жизни. Тем не менее существуют доказательства того, что продолжительность жизни у многих людей в прошлом была достаточно долгой – точно так же, как некоторые люди живут сегодня;

4) Термин "апоптоз" и утверждение о самоуничтожении: процессы старения и смерти значительно сложнее и не сводятся к простому механизму самоуничтожения;

5) Продолжительность жизни в разных странах: действительно, средняя продолжительность жизни в разных странах может значительно отличаться, что связано с множеством факторов, включая уровень медицинского обслуживания, качество питания, социально-экономические условия, уровень загрязнения окружающей среды и прочее;

6) Влияние диеты и образа жизни на продолжительность жизни: питание, физическая активность и здоровый образ жизни оказывают значительное влияние на здоровье и продолжительность жизни. Утверждение о том, что они могут добавить или убавить только пять лет, кажется слишком упрощенным и не отражает всей сложности влияния этих факторов.

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