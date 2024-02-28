Правда, что "гарантийный срок" человеческого организма – сорок лет, а потом запускается процесс самоуничтожения”?



„Человеческий организм создан только на сорок лет. За счет целей, смыслов, ответственности возраст продлили до ста лет, но в сорок лет генетически рушится все, появляются болезни. В 28 лет геном запускает рубильник, то есть процесс самоуничтожения, чтобы к сорока уйти из жизни. Наши предки жили 40 лет, в 19 веке крестьяне жили сорок лет, в 28 лет геном человека запускает процесс самоуничтожения, который называется антропоптоз. Это самоуничтожение может закончиться инфарктом или инсультом в сорок лет, а может дать человеку возможность дожить до ста лет. Все это меньше всего зависит от того, что человек ест – добавки, витамины, диеты могут добавить плюс-минус пять лет. Мы продлили жизнь до ста лет – через смыслы, через ценности. В Африке, в ряде стран продолжительность жизни – сорок с чем-то лет, а в Монако 92 года”.

