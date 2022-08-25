Недостоверно: литовские магазины массово снижают потребление электроэнергии

Teiginiai



Литовцы в панике, началось массовое отключения магазинов. Они не желают платить по 4000 евро за Мвт/час. Предприятия отключают энергию в тот период времени, когда цена на электричество высокая.



Verdiktas



Манипуляция достоверной информацией для того, чтобы создать ложное впечатление, что экономике страны грозит кризис из-за высоких цен на электроэнергию. Пока что наблюдался один кратковременный скачок цен на электричество. Также стоит отметить, что крупные потребители платят не 4000 евро за мегаватт-час, а 4 евро за киловатт-час (хотя цена действительно является высокой), поэтому налицо манипуляция цифрами. Наш вердикт – в сюжете отсутствует необходимый для понимания видео контекст происходящего на рынке электроэнергии в Литве и в странах Балтии.



Melo detektoriaus komentaras



Создатели видеосюжета рассказывают о том, из-за скачков цен на электроэнергию в Литве началась паника и массовые отключения электричества. Авторы видео в целом верно пересказывают выбранные ими фрагменты публикаций из различных средств массовой информации, однако делают совершенно парадоксальный вывод о том, что в Литва паника, начались массовые отключения света в магазинах из-за роста цен на электричество.

На самом деле пока что имел место лишь единичный случай резкого скачка цены на электричество, когда она выросла до 4 тысячи евро за мегаватт-час или 4 евро за киловатт-час -это произошло 17 августа с 18.00 по 19.00. Ситуация имела место, поскольку, согласно алгоритму биржи Nord Pool, предложения производителей электроэнергии с более низкой ценой отклоняются, если их размер не соответствует потребности (то есть если они производят слишком много, больше, чем требуется для покрытия спроса – ред.). Некоторые литовские предприятия приостановили на час свою деятельность, постарались именно в этот период времени сократить потребление электроэнергии либо использовали дизельные генераторы. Торговая сеть Norfa сообщила, что в среду, в 18 часов, во всех магазинах сети на час значительно уменьшила освещение, в торговых залах были отключены охлаждение и вентиляция. Однако стоит иметь, что у литовской стороны в критической ситуации есть возможность заместить нехватку энергии при помощи резервных мощностей ТЭЦ в Паневежисе и Электренай, поэтому ни о каком коллапсе литовской энергетической системы не может быть и речи.