Недостоверно: экономику Литвы ждет крах, из страны бегут инвесторы

Teiginiai



Страны Прибалтики оказались в числе лидеров по падению ВВП и промышленного производства. В регионе закрываются крупные предприятия. Местных русских просто лишили права голоса, устроив нечто похожее на южноафриканский апартеид. В странах Балтии доминирует русофобия. Латвия, Литва и Эстония — одни из наиболее подконтрольных Великобритании и США государств среди членов ЕС. Из Прибалтики бегут инвесторы.



Verdiktas



Создатели видеосюжета пытаются убедить зрителей и читателей, что Литву ждет экономический крах. Наш вердикт – манипуляция и ложь.



Melo detektoriaus komentaras



Весь постсоветский период в странах Балтии описывается как уничтожение производственных мощностей, существовавших там на момент восстановления ими независимости, деиндустриализация и экономический упадок. Создатели таких видео и текстов стараются убедить зрителей и читателей, что ЕС не нужны страны Балтии с мощной промышленностью. Нарратив видеосюжета рассчитан на то, чтобы убедить аудиторию в том, что страны Балтии не способны экономически выжить без России. Тезисы о том, что Евросоюз способствует банкротству литовских предприятий, является ложью с элементами конспирологии.

Оценки российских экспертов-пропагандистов зачастую не соответствует реальному состоянию экономик стран Балтии, о чем мы ранее также писали. Интересно, что, описывая экономическую ситуацию в странах Балтии, российская пропаганда сознательно сгущает краски, используя такие слова как “паника”, “доигрались” или “катастрофа”.

Лживой манипуляцией также является утверждение, что Россия сформировала государственность стран Балтии, а также потратила титанические финансы, получив в ответ запрет русского языка. Прекрасно известно, что нахождение стран Балтии в составе Советского Союза было оккупацией, сопряженной с массовыми репрессиями и невозможностью для народов этих трех стран самостоятельно определять свою судьбу в течение пяти десятилетий. Тезис о запрете русского языка также является ложью, о чем мы ранее писали, например, здесь. Русских никто права голоса не лишал, а все заявления об апартеиде являются дезинформацией. Русскоязычные, русская культура и русский язык превосходно себя чувствуют в Литве. Подобное заявление свидетельствует, что данный вопрос сознательно политизируется российской пропагандой с целью создания дополнительных способов влияния на внутреннюю ситуацию стран Балтии и, при надобности, для ее дестабилизации.

К слову, русскоязычные школы в 2021 году насчитывали 12 552 тыс. учащихся, польские– около 9 119 тыс. учащихся. На сегодняшний день в Литве действует 46 школ с польским языком обучения и 27 школ с русским языком обучения.

Несмотря на то, что Литва, как и все страны Европейского Союза, испытывает определенные экономические трудности, никакой экономический крах либо коллапс ей не грозит. Так, в связи с высокой экономической активностью в начале этого года, Еврокомиссия ожидает, что экономика Литвы в 2022 году вырастет на 2,5%, что на 0,6 процентных пункта выше, чем прогнозировалось летом (1,9%). Однако в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны должен вырасти на 0,5% – гораздо меньше, чем ожидалось летом (2,5%). Средняя инфляция, по прогнозам, достигнет 18,9% в 2022 году, затем будет неуклонно снижаться до 9,1% в 2023 году и 2,1% в 2024 году. В свою очередь Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что экономический рост Литвы за 2022 год составит 2,5%, а в 2023 году он должен замедлиться до 1,6%.

Заявления авторов видеосюжета о рекордном падении ВВП в Литве и других странах Балтии не более чем манипуляция фактами. Крупные литовские предприятия (например, “Achema” либо “Lifosa” – ред.), которые временно приостановили свою деятельность из-за высоких цен на газ и электричество, намереваются ее возобновить. Старые советские неэффективные предприятия действительно прекратили свою деятельность, однако появились новые высокотехнологичные компании и предприятия, о существовании которых российская пропаганда предпочитает умалчивать. Со списком таких компании и с тем, скольким людям они дают работу, ознакомиться можно здесь.