Недостоверно: десятки тысяч сирийских беженцев движутся в сторону Европы

Teiginiai



Европа должна готовиться к новому наплыву мигрантов. Турцией были негласно открыты границы для желающих попасть в ЕС. „Конвой света” начал движение в сторону ФРГ. Караван переселенцев насчитывает более 40 тыс. выходцев из Сирии.



Verdiktas



Подтверждения информации, о том, что в Европу готовится двинуться либо уже движется “Караван света” либо “Конвой света”, в составе которого около 40 тыс. сирийских беженцев – более чем сомнительные. Об этом свидетельствуют публикации арабских журналистов. Нам удалось установить, что некоторые кадры, которые якобы иллюстрируют марш беженцев, на самом деле сняты в 2015 году на словенско-хорватской границе. Наш вердикт – недостоверная информация.



Melo detektoriaus komentaras



Нам удалось проследить появление видео до двух Телеграм-каналов - один из них является классическим каналом распространения дезинформации и пророссийской пропаганды, второй принадлежит информационному порталу на русском языке, который находится в Греции. В обоих каналах видеосюжет появился 12 сентября. Логотип в правом верхнем углу видеосюжета свидетельствует о том, что скорее всего за его созданием стоит арабская медиахолдинг Orient Media. Однако на сайте новостных агентств, принадлежащих холдингу, похожего видео нам обнаружить не удалось. Все, что нам удалось найти, - это текст и видео, которые появились 12 сентября и рассказывают о том, что члены одной из радикальных салафитских группировок, участвующих в сирийской гражданской войне, жестоко разогнали сотни молодых людей (обращаем внимание – сотни, а не тысячи и десятки тысяч – ред.), объединившихся на пограничном переходе Баб эль-Хава, на границе Сирии и Турции, в группу под названием “Караван мира” (Караван света, Конвой света) с целью мигрировать в Европу. Второй текст — это интервью с правозащитником, который рассказывает о том, что сирийских беженцев, которые присоединятся, может ожидать депортация из Турции.

Материалы, которые используются для иллюстрации видеосюжета, по крайней мере частично были сняты во время европейского миграционного кризиса, который начался осенью 2015 года и повторился в гораздо более скромных масштабах в 2020 году – тогда не миллионы как в 2015 году, но десятки тысяч беженцев из Сирии, Пакистана, Ирана и Ирака попытались перечь границу Турции и Евросоюза. О том, что кадры имеют мало общего с действительностью, можно прочитать также здесь.

На настоящий момент турецкие официальные лица пока что не заявляли о том, что Анкара открывает свои границы для беженцев, желающих двинутся в сторону Европы. О том, что огромные группы беженцев, организованные в конвои из десятков тысяч человек, движутся по территории Турции в направлении границ ЕС, не сообщают и ведущие мировые агентства, такие как, например, Reuters или Bloomberg.