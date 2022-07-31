Недостоверно: атаки российских хакеров вынудили Литву разрешить транзит товаров из России в Калининград

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Царьград: “В России выдвинули новую версию того, почему Литва отказалась блокировать транзит товаров из России в Калининград. Известно, что роль в решении проблемы могли сыграть русские хакеры”.

Телеграм канала хакерской группировки NoName: “С 21 июня мы начали долбить литовские сайты. В итоге более 200 ресурсов госорганизаций и частных компаний Литвы на долгое время стали недоступны для пользователей и сотрудников. Какой ущерб экономике Литовской Республики был нанесён, остаётся лишь догадываться, но он явно был значительным. Финал стал ожидаемым – вчера Литва пошла на попятную и начала возобновлять транзит наших грузов из Калининграда. Это не окончательная, но важная победа России. Западные русофобы теперь поняли, что решение запретить транзит было опрометчивым. Пусть это послужит уроком для врагов нашей Родины! Вместе мы сила и правда за нами!”;

Комментарий Delfi.ru:

Хотя представители российской группировки хакеров NoName, как и ряд других хакерских группировок, сообщают о регулярных атаках на сайты литовских правительственных организаций и частных компаний, чрезвычайно сомнительно, чтобы эти атаки каким-либо образом могли повлиять на мнение властей Литвы по вопросу ограничения транзита санкционных товаров в Калининград. Йонас Скардинскас, глава литовского Национального центра кибербезопасности следующим образом прокомментировал ситуацию: “пока ведомствам и учреждениям нанесен скорее “репутационный ущерб”, а бизнес, возможно, и понес некоторые финансовые потери в результате этих атак”.

Маргирис Абукявичюс, заместитель министра обороны Литвы: “Мне кажется, что именно об этом и стоит говорить — о том, что, несмотря на усилия, несмотря на слаженность, воздействие атак невелико. Неудачных атак намного больше, чем успешных, и за три недели было всего несколько инцидентов, которые были более заметными, но и они не нанесли долговременного ущерба”.

В некоторых случаях хакерам и в самом деле удалось добиться успехов и нанести некоторый ущерб литовским компаниям. Об этом можно прочитать здесь и здесь. О том, какие меры принимает и каким образом Литва борется с атаками российских хакеров, можно узнать здесь.

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Также напоминаем, что Литва в одностороннем порядке никогда не блокировала полностью транзит товаров в Калининградскую область - ни по железной дороге, ни по автодорогам. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис говорил, что запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией Россией и Калининградской областью РФ через Литву – это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России. Более того, об этом запрете как части четвертого пакета санкций Европейского Союза, по информации Департамента таможни, было известно с середины марта.

Принадлежащая "Литовским железным дорогам" (ЛЖД) компания грузоперевозок LTG Cargo возобновила остановленный с середины июня транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом, как предусматривает обнародованное Еврокомиссией (ЕК) руководство.

Вердикт:

Заявления российских хакеров о том, что именно благодаря их атакам Литва возобновила транзит подсанкционных товаров в Калининград, представляются нам недостоверными. Соответствующее решение приняла Еврокомиссия, которая подготовила пояснение к санкциям на транзит товаров из России в Калининград. Наш вердикт – недостоверно.