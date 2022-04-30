Манипуляция: жители Италии считают украинцев нацистами и поддерживают Россию

Тезисы видео:

В сюжете показывается демонстрация в итальянском городе, во время которой выкрикиваются оскорбления в сторону людей, идущих с украинскими флагами. Название видеосюжета гласит: “в Милане местные жители назвали украинцев нацистами”.

Комментарий Delfi.ru:

Мы выяснили, что видеозапись сделана 25 апреля - в день, когда в Италии празднуется День освобождения от фашизма. День освобождения, также называемый годовщиной Сопротивления и Освобождения, - государственный праздник в Италии. В этот день во многих городах проходят праздничные мероприятия, демонстрации. Первоначально запись появилась на новостном портале в Италии, затем ее фрагменты распространились в других социальных сетях - Твиттере, Фейсбуке, Телеграмме и так далее.

Во время демонстрации в Милане по улицам города прошли представители разных политических сил и общественных движений - от крайне левых до крайне правых. Люди поддерживали НАТО, протестовали против НАТО, поддерживали Украину, критиковали Украину, поддерживали либо критиковали правительство, выкрикивали массу других лозунгов – мы могли наблюдать демократический митинг в европейской стране. Материалы итальянских изданий о том, как прошел День освобождения в Милане, можно прочитать здесь и здесь.

Поддержавших Украину на демонстрации в Милане было намного больше, чем тех, кто высказался в поддержку развязанной Российской Федерацией войны. Когда после 24 февраля по миру прокатилась волна демонстраций против войны, на улицы Милана и других городов Италии поддержать Украину вышли тысячи людей.

Правительство Италии, возглавляемое премьер-министром Марио Драги, также поддерживает Украину. О том, с какими вызовами сталкивается правительство Драги, поддерживая санкции против России, можно узнать здесь.

Вердикт: Люди, которые распространили фрагмент видео, пытаются создать у зрителей обманчивое впечатление, что все жители Италии поддерживают войну РФ против Украины. Наш вердикт – видеофрагмент вырван из контекста и является манипуляцией.

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